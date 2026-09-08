Iahtul care nu va pleca niciodată în larg! Hotelul plutitor se află în Londra

La Londra există un hotel cu totul neobișnuit pentru turiștii care vor să experimenteze viața la bordul unui iaht de lux fără să plece din oraș. Sunborn London este amenajat pe un iaht uriaș, ancorat permanent în Royal Victoria Dock. Nava nu ajunge niciodată în larg, însă oferă oaspeților condițiile unui hotel de lux.

Iahtul Sunborn London este ancorat permanent în Royal Victoria Dock Foto: Profimedia

O noapte de cazare costă aproximativ 270 de dolari, în funcție de perioada aleasă și de tipul camerei. Vasul pe care este amenajat hotelul are 119 metri lungime și o suprafață de aproximativ 9.500 de metri pătrați, întinsă pe cinci niveluri. Nava a fost construită pentru a găzdui un hotel plutitor și a fost adusă la Londra în 2014.

Hotelul are 138 de camere

Așa arată una dintre camere Foto: Profimedia

Pentru a ajunge în Royal Victoria Dock, vasul a fost tractat de remorchere, deoarece nu are motor propriu. Trecerea pe sub Royal Victoria Bridge a necesitat demontarea temporară a acoperișului și coborârea nivelului apei din doc cu aproximativ un metru. Hotelul are 138 de camere și apartamente, dispuse pe cinci punți.

Camerele standard au între 19 și 23 de metri pătrați, iar unele dintre apartamente au terase private cu vedere spre apele din jurul hotelului. Unele dintre acestea dispun și de jacuzzi. Pentru cei care își doresc mai mult spațiu și confort există camerele Yacht Executive, dotate cu balcon propriu și vedere spre docurile londoneze.

Pe lângă camere, Sunborn London are un restaurant și un bar, astfel încât oaspeții pot petrece timpul la bord fără să fie nevoiți să plece în altă parte. La Lands End, restaurantul hotelului, poate fi servită cina cu vedere spre apă, în timp ce Sundown Bar oferă o priveliște către O2 Arena și Canary Wharf, două dintre reperele importante ale Londrei.

Zona de relaxare Foto: Profimedia

Hotelul păstrează și una dintre cele mai cunoscute tradiții britanice: ceaiul de după-amiază. Acesta este servit alături de sandvișuri și prăjituri, într-un decor elegant. Meniul include produse de patiserie și deserturi pregătite special pentru acest moment al zilei.

Deși exteriorul și interiorul amintesc de o navă destinată călătoriilor, Sunborn London rămâne permanent ancorat în Royal Victoria Dock. Oaspeții nu trebuie să își facă griji din cauza valurilor sau a răului de mare, iar hotelul se află în apropierea unor obiective turistice precum Parcul Bariera Tamisei, Telecabina Londrei, Peninsula Greenwich și Parcul Greenwich.

Sunborn London a fost deschis pentru prima dată în 2003, fiind primul hotel internațional al companiei amenajat pe un iaht. În 2014, hotelul a fost înlocuit cu o versiune mai mare, de a doua generație, adusă în Royal Victoria Dock în luna aprilie și deschisă publicului în luna mai.