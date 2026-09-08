 Iahtul care nu va pleca niciodată în larg! Hotelul plutitor se află în Londra
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Iahtul care nu va pleca niciodată în larg! Hotelul plutitor se află în Londra

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La Londra există un hotel cu totul neobișnuit pentru turiștii care vor să experimenteze viața la bordul unui iaht de lux fără să plece din oraș. Sunborn London este amenajat pe un iaht uriaș, ancorat permanent în Royal Victoria Dock. Nava nu ajunge niciodată în larg, însă oferă oaspeților condițiile unui hotel de lux.

Iahtul Sunborn London este ancorat permanent în Royal Victoria Dock
Iahtul Sunborn London este ancorat permanent în Royal Victoria Dock Foto: Profimedia

O noapte de cazare costă aproximativ 270 de dolari, în funcție de perioada aleasă și de tipul camerei. Vasul pe care este amenajat hotelul are 119 metri lungime și o suprafață de aproximativ 9.500 de metri pătrați, întinsă pe cinci niveluri. Nava a fost construită pentru a găzdui un hotel plutitor și a fost adusă la Londra în 2014.

Hotelul are 138 de camere

Așa arată una dintre camere
Așa arată una dintre camere Foto: Profimedia

Pentru a ajunge în Royal Victoria Dock, vasul a fost tractat de remorchere, deoarece nu are motor propriu. Trecerea pe sub Royal Victoria Bridge a necesitat demontarea temporară a acoperișului și coborârea nivelului apei din doc cu aproximativ un metru. Hotelul are 138 de camere și apartamente, dispuse pe cinci punți.

Camerele standard au între 19 și 23 de metri pătrați, iar unele dintre apartamente au terase private cu vedere spre apele din jurul hotelului. Unele dintre acestea dispun și de jacuzzi. Pentru cei care își doresc mai mult spațiu și confort există camerele Yacht Executive, dotate cu balcon propriu și vedere spre docurile londoneze.

Pe lângă camere, Sunborn London are un restaurant și un bar, astfel încât oaspeții pot petrece timpul la bord fără să fie nevoiți să plece în altă parte. La Lands End, restaurantul hotelului, poate fi servită cina cu vedere spre apă, în timp ce Sundown Bar oferă o priveliște către O2 Arena și Canary Wharf, două dintre reperele importante ale Londrei.

Zona de relaxare
Zona de relaxare Foto: Profimedia

Hotelul păstrează și una dintre cele mai cunoscute tradiții britanice: ceaiul de după-amiază. Acesta este servit alături de sandvișuri și prăjituri, într-un decor elegant. Meniul include produse de patiserie și deserturi pregătite special pentru acest moment al zilei.

Deși exteriorul și interiorul amintesc de o navă destinată călătoriilor, Sunborn London rămâne permanent ancorat în Royal Victoria Dock. Oaspeții nu trebuie să își facă griji din cauza valurilor sau a răului de mare, iar hotelul se află în apropierea unor obiective turistice precum Parcul Bariera Tamisei, Telecabina Londrei, Peninsula Greenwich și Parcul Greenwich.

Sunborn London a fost deschis pentru prima dată în 2003, fiind primul hotel internațional al companiei amenajat pe un iaht. În 2014, hotelul a fost înlocuit cu o versiune mai mare, de a doua generație, adusă în Royal Victoria Dock în luna aprilie și deschisă publicului în luna mai.

Ghid de cumpărături

oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
image png
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare” Vedete românești
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
Cât de gravă este accidentarea lui Baiaram. Sorin Cârțu, detalii de ultimă oră despre transferul la PAOK. ” E decizia lui” www.fanatik.ro
image
Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Ai plătit de două ori pentru aceleași cumpărături? Ce faci când prima tranzacție pare respinsă playtech.ro
image
Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv! Israelienii îl așteaptă miercuri la vizita medicală. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și... www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
Sorina Matei jpg
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public Fapt divers
autospeciala politie jpg
Un nou caz șochează Școala de Poliție din Câmpina. O elevă acuză un profesor de gesturi nepotrivite Național
costelus de la clejani facebook jpeg
Scandal la INML după moartea lui Costeluș de la Clejani! Poliția a intervenit, iar înmormântarea riscă să fie amânată Actualitate
image png
O prezentatoare TV din Egipt, condamnată la moarte. Care sunt acuzațiile aduse de instanță Internațional
image png
VideoImagini inedite în Tuzla. Un delfin a înotat printre turiștii aflați la mal: „A fost uluitor” Național
masina spalat adobestock jpg
Sunt mașinile de spălat verticale mai eficiente? Ce părere au specialiștii Fapt divers
banner Irina Loghin
#Exclusiv Click!
Irina Loghin are 87 de ani, dar nici că-i dai! Carnea îmbătrânește tenul? „Sunt vegetariană de 50 de ani!” Sfatul nutriționiștilor Național
Plaja Voutoumi, insula Antipaxos din Grecia FOTO Shutterstock
Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație” Fapt divers
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net