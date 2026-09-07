Cum arată cea mai înfricoșătoare stație de metrou din Londra. Se află într-un cartier exclusivist: „Este stranie”

Londra este, fără îndoială, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, iar curiozitatea firească a localnicilor și turiștilor este să afle cine locuiește în zonele cele mai exclusiviste.

Unde se află stația de metrou Foto: getty images

Un nou studiu oferă răspunsul: stația Gloucester Road, aflată în South Kensington, este locul unde trăiesc oamenii cu cele mai mari salarii din capitală.

Veniturile medii din acea zonă a Londrei

Zona este una dintre cele mai bogate din Londra, situată în prestigiosul cartier Kensington & Chelsea. Prețurile locuințelor reflectă perfect statutul: media tranzacțiilor imobiliare din ultimul an a fost de aproximativ 1,7 milioane de lire sterline, potrivit Metro.co.

Potrivit analizei DailyMetro, venitul mediu anual al rezidenților din jurul acestei stații ajunge la 122.187 lire sterline, de peste trei ori mai mult decât media națională a Marii Britanii, estimată la 31.704 lire.

Stația se află la câțiva pași de cele mai vizitate muzee ale capitalei - Victoria and Albert Museum, Science Museum și Natural History Museum - și a fost construită inițial pentru a facilita accesul londonezilor victorieni la instituțiile culturale ale vremii.

Topul stațiilor cu cele mai mari salarii

Studiul DailyMetro arată că Gloucester Road nu este singura zonă cu venituri impresionante.

Toate aceste stații se află în zone ultracentralizate sau în cartiere istorice, dominate de ambasade, vile edwardiene și blocuri victoriene cu arhitectură de epocă. Următoarele poziții sunt ocupate tot de stații din vestul Londrei:

Kew Gardens – 119.792 £/an

Putney Bridge – 112.966 £/an

Hyde Park Corner – 111.408 £/an

Knightsbridge – 111.408 £/an

Marble Arch – 111.408 £/an

Zonele 1 și 2 ale metroului sunt locuite de persoane cu venituri foarte ridicate, iar proximitatea față de instituții culturale, parcuri celebre și clădiri istorice influențează puternic nivelul salarial al rezidenților.

Stația de metrou „Gloucester Road” pare desprinsă din filmele de groază

Cei care trec frecvent prin Gloucester Road cunosc deja platforma dezafectată unde se află cinci sculpturi uriașe reprezentând insecte, țestoase și alte creaturi. Acestea oferă un aer aparte stației, deși nu toți sunt încântați de ea: unii utilizatori TikTok au descris atmosfera drept „sinistră”, comparând-o cu filmul „O noapte la muzeu” sau chiar cu „Harry Potter și Camera Secretelor”.