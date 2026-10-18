 Impozit dublu pentru românii care au închis balconul fără autorizație. Ce riscă proprietarii de apartamente
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Impozit dublu pentru românii care au închis balconul fără autorizație. Ce riscă proprietarii de apartamente

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Proprietarii de apartamente care au închis balconul fără autorizație de construire sau au executat lucrări fără a respecta documentația aprobată riscă să plătească un impozit pe clădire majorat cu 100%.

Românii care și-au închis balconul fără acte pot avea parte de o surpriză.
Românii care și-au închis balconul fără acte pot avea parte de o surpriză. Foto: magnific.com

Măsura este prevăzută în noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (Legea nr. 169/2026), intrat în vigoare la data de 25 august 2026. Actul normativ reglementează atât procedura prin care anumite lucrări neautorizate pot fi puse în legalitate, cât și aplicarea unor penalizări fiscale severe pentru construcțiile neconforme care nu sunt aduse la conformitate.

În ce situație se dublează impozitul pe locuință

Majorarea de 100% a impozitului pe clădiri nu se aplică automat tuturor apartamentelor care au balcoane închise. Conform Articolului 301, alineatul (11) din noul Cod, creșterea taxei locale survine atunci când administrația publică concluzionează faptul că lucrările au fost făcute fără respectarea procedurilor legale de autorizare sau cu nerespectarea autorizației emise.

În același timp, sancțiunea se aplică și atunci când lucrările nu au fost puse în legalitate până la data intrării în vigoare a noului Cod. Astfel, majorarea se calculează de la data la care primăria constată oficial abaterea și se aplică continuu până în momentul obținerii autorizației de regularizare sau până la desființarea completă a lucrărilor neautorizate, scrie adevarul.ro.

Pentru un calcul concret și clarificări privind situația fiscală și cadastrală a imobilului, proprietarii trebuie să se adreseze direcției locale de taxe și impozite de care aparțin.

Închiderea balconului și intrarea în legalitate

Închiderea unui balcon modifică aspectul exterior al clădirii și trebuie să respecte reglementările urbanistice. Noul Cod introduce, la Articolul 294, o procedură simplificată pe bază de notificare pentru închiderea unitară a logiilor și balcoanelor din clădirile colective.

Cu toate acestea, norma nu oferă libertate deplină, iar lucrările trebuie să se încadreze strict în categoriile și condițiile stabilite de lege. Un balcon închis de mulți ani fără acte rămâne în continuare o lucrare ilegală.

Proprietarii au la dispoziție un termen de un an pentru a-și pune în legalitate construcțiile neautorizate. Procedura de regularizare presupune verificări din partea primăriei, iar în funcție de caz pot fi solicitate documentații tehnice, expertize și lucrări de aducere la conformitate.

Cum pot fi aduse în legalitate lucrările făcute fără autorizație

Articolul 301 spune că procedura pentru a aduce în legalitate o lucrare făcută fără autorizație presupune verificarea situației construcției și a respectării cerințelor legale. Plata impozitului majorat nu ține loc de autorizație și nu înlătură eventualele sancțiuni aplicabile pentru nerespectarea disciplinei în construcții.

Proprietarii care au închis balconul fără documentația necesară trebuie să verifice la primăria de care aparține imobilul ce procedură se aplică situației lor și ce acte sunt necesare pentru regularizare, mai scrie sursa citată.

Dacă proprietarul refuză sau nu poate să îndeplinească condițiile legale de regularizare, riscă măsuri administrative drastice, care pot merge până la demolarea sau desființarea lucrărilor neautorizate.

Pentru a evita plățile suplimentare și riscul desființării lucrărilor, proprietarii care au balcoanele închise fără acte trebuie să înceapă prin verificarea actelor apartamentului, a cadastrului și a eventualelor autorizații vechi obținute pentru modificare. În cazul în care documentația lipsește, pasul următor este consultarea Serviciului de Urbanism din cadrul primăriei de sector sau locale pentru a afla ce procedură de regularizare se aplică și ce acte tehnice sunt necesare.

Separat, proprietarii pot solicita direcției locale de taxe și impozite clarificări cu privire la eventuala aplicare a majorării fiscale, asigurându-se astfel că își clarifică situația juridică înainte de aplicarea penalităților.

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