Lași încărcătorul în priză când pleci de acasă? Adevărul despre cât consumă și când devine periculos

Scoaterea încărcătorului din priză după ce telefonul a fost pus la încărcat este un gest devenit aproape automat pentru multe persoane. De-a lungul timpului, s-a împământenit ideea că orice încărcător rămas conectat la priză continuă să consume cantități importante de electricitate, chiar dacă nu mai alimentează niciun dispozitiv.

Încărcător Foto: Arhivă

În cazul încărcătoarelor moderne, realitatea este însă mult mai puțin îngrijorătoare. Modelele actuale sunt proiectate pentru un consum foarte redus atunci când nu au niciun dispozitiv conectat, iar regulile europene au impus limite clare în acest sens, potrivit Selectra.

Cât consumă un încărcător modern fără telefon

Reglementările europene privind proiectarea ecologică stabilesc, din 1 aprilie 2020, limite pentru energia consumată de sursele externe de alimentare atunci când acestea sunt conectate la priză, dar nu alimentează un aparat.

Pentru încărcătoarele obișnuite de telefoane, limita este de 0,10 W în această stare. Unele surse de alimentare mai puternice sau cele cu mai multe ieșiri pot avea limite mai mari, în funcție de caracteristicile lor.

Dacă un încărcător ar consuma constant 0,10 W timp de un an, consumul ar ajunge la aproximativ 0,9 kWh.

Cu alte cuvinte, pentru un încărcător nou și eficient, energia consumată în gol are un impact aproape insesizabil asupra facturii.

De ce a apărut, totuși, acest obicei

Ideea că încărcătorul trebuie scos imediat din priză nu a apărut din senin. Modelele mai vechi puteau avea un consum fără sarcină considerabil mai mare decât dispozitivele moderne.

Datele citate de Lawrence Berkeley National Laboratory indică un consum mediu de aproximativ 0,26 W pentru un încărcător de telefon lăsat în priză. În cazul unui alimentator vechi de laptop, consumul poate ajunge la aproximativ 4,42 W.

Diferența devine importantă dacă aparatul este lăsat permanent conectat. Un alimentator care consumă 4,42 W fără să fie folosit ar ajunge la aproximativ 38,7 kWh într-un an.

Astfel de diferențe se explică inclusiv prin faptul că în locuințe există încă surse de alimentare fabricate înainte de introducerea celor mai recente standarde de eficiență.

Un încărcător care se încălzește merită verificat

Un indiciu simplu poate fi temperatura încărcătorului. Dacă acesta rămâne cald sau chiar se încinge deși nu este conectat la telefon ori la alt dispozitiv, înseamnă că prin el trece în continuare energie, o parte fiind transformată în căldură.

În cazul unui încărcător modern și eficient, carcasa ar trebui, în general, să rămână rece atunci când nu este utilizat.

Într-o asemenea situație, scoaterea din priză poate fi justificată mai degrabă din motive de siguranță decât pentru economisirea unei sume importante de bani. Un dispozitiv vechi, deteriorat sau care se încălzește anormal nu ar trebui ignorat.

Ce se întâmplă când telefonul este conectat

Calculul se schimbă în momentul în care încărcătorul alimentează efectiv un telefon. În timpul încărcării, consumul poate ajunge la aproximativ 5-10 W, în funcție de telefon și de încărcător.

După ce bateria ajunge la 100%, telefonul și încărcătorul nu se opresc complet. Sistemele electronice continuă să gestioneze procesele necesare funcționării dispozitivului, ceea ce înseamnă că există în continuare un anumit consum.

Costul nu este neapărat unul semnificativ, însă menținerea bateriei la 100% pentru perioade lungi poate contribui în timp la degradarea acesteia.

Și încărcătoarele wireless consumă energie atunci când nu au telefonul așezat pe suprafața de încărcare. Consumul menționat pentru o astfel de bază este de aproximativ 0,25 W în mod continuu, iar încărcarea fără fir este, în general, mai puțin eficientă decât cea realizată prin cablu.

Adevărata problemă poate fi în standby

Dacă obiectivul este reducerea facturii la electricitate, încărcătorul telefonului nu este, de regulă, primul loc în care merită căutate economii.

Un impact mult mai mare îl pot avea aparatele care rămân conectate permanent și intră în standby. Potrivit estimărilor, consumul cumulat al dispozitivelor aflate în standby poate ajunge până la 15% din factura de electricitate a unei locuințe, fără a include încălzirea și apa caldă.

Televizoarele, consolele, imprimantele, monitoarele, aparatele de cafea și alte echipamente electronice pot continua să consume energie chiar dacă par oprite.

Ce aparate pot ridica factura

Unele dispozitive conectate permanent la rețea au un consum anual mult mai mare decât un încărcător modern de telefon.

De exemplu, o boxă de internet poate ajunge la un consum de aproximativ 150-300 kWh pe an. În cazul anumitor console moderne, o parte importantă din energia consumată anual poate proveni din perioadele în care acestea sunt în standby sau oprite, dar rămân conectate la rețea.

Aici se află diferența importantă: cinci încărcătoare moderne lăsate permanent în priză pot costa puțin, în timp ce mai multe aparate care rămân în standby pot adăuga sume consistente la consumul anual.

O priză cu întrerupător poate fi mai eficientă

Pentru cei care vor să reducă energia consumată de mai multe dispozitive, o priză multiplă cu întrerupător poate fi mai practică decât scoaterea individuală a fiecărui încărcător.

Televizorul, consola, boxele, imprimanta sau alte echipamente pot fi conectate la aceeași priză multiplă și oprite simultan atunci când nu sunt necesare. O priză programabilă poate fi, de asemenea, utilă pentru anumite aparate.

În schimb, nu este nevoie să transformăm scoaterea încărcătorului telefonului din priză într-o obsesie în numele economisirii energiei.

Un încărcător modern, rece și eficient are un consum în gol foarte mic. În schimb, un alimentator vechi care se încălzește fără să aibă vreun dispozitiv conectat merită scos din priză și, dacă prezintă probleme, înlocuit.