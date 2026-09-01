„Mami” sau „mama”? Cum își strigă românii părinții după ce devin adulți

O ieșire obișnuită în oraș s-a transformat într-o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare. Un tânăr a povestit faptul că a fost sunat de mama lui, iar una din fete i-a spus că i se pare ciudat faptul că la 20 de ani își strigă părintele „mami”.

Cum își strigă românii părinții. Foto: unsplash.com

Românii au reacționat cu sute de mesaje, arătând cât de diferit se raportează la părinți la vârsta adultă. Cine a fost taxat dur la povestea publicată pe Reddit și cum preferă românii să-și strige părinții.

„I se pare puțin ciudat”

Ce pare un simplu detaliu de limbaj a devenit un subiect sensibil pe platforma Reddit. Un tânăr a povestit faptul că i s-a atras atenția de către o fată că este puțin ciudat că la 20 de ani să îi mai spună „mami” celei care i-a dat viață și să o aibă trecută astfel în telefon.

„Recent, am ieșit la o cafea cu un grup de necunoscuți fiindcă am vrut să îmi fac prieteni noi. Mi-a sunat telefonul și m-am scuzat de la masă. Când m-am întors una din fete a spus că i se pare puțin ciudat că la 20 de ani încă mă adresez mamei cu "Mami". (Așa o am și în telefon. Probabil a văzut când m-a sunat)”, a mărturisit tânărul.

Ulterior, autorul postării a menționat că a început să discute pe această temă și a constatat că unii preferă „mami și tati”, în timp ce alții au renunțat la asta în viața de adult și au folosit „mama și tata”.

„Anyway, am început o discuție pe tema asta. Sunt persoane care din totdeauna au folosit "mama și tata", altele au început cu "mami și tati" iar ca adulți au schimbat în „mama și tata” sau ca și mine au folosit "mami și tati" până acum. Fata de mai sus și încă 2 au impresia că e ciudat să le zic „mami și tati” părinților”, a mai scris tânărul.

Cum își strigă românii părinții

Postarea a stârnit reacții și românii au dezvăluit modul în care li se adresează părinților. Aici, preferințele sunt împărțite. Un internaut susține că nu este adeptul apelativelor „mama și tata” dar nici „mami și tati”, ci are un stil diferit.

„Eu îi zic mamei și surorii mele deopotrivă “auzi”.

De asemenea, altcineva susține că, față de tatăl său a avut un stil mult mai lejer de vorbire, însă pentru mama sa păstrează o anumită formulare.

„Tatăl meu era cel mai bun prieten al meu. Vorbeam la pertù cu el. Și cu mama, dar mamei îi spuneam mereu "sărut mâna, mama". Tatălui îi spuneam "alo alo, da ce faci jupâne/prințule/şefule?", a mărturitist un român.

Și alte persoane susțin că li se adresează acestora puțin mai diferit.

„Mamei îi zic în 15 feluri: mami, mama, mamacita, pe nume, poliția, Elena (nu o cheamă Elena, îi zic Elena de la Elena Ceaușescu). Tatălui nu îi mai zic decât tata de când a murit, dar avea aceleași genuri de denumiri când trăia”.

„Mami” nu a dispărut odată cu vârsta

În același timp, mai mulți români cu vârste de peste 30-40 de ani susțin că ei vor continua toată viața lor să spună „mami”.

„Am 40 ani, și e „mami” mereu, no stress”

„Eu am 40 de ani și le zic "mami" și "tati". Așa le-am zis mereu și așa o să le zic mereu”

„Am 34 acum. Părinții mei vor fi întotdeauna “mami” și “tati” pentru mine. Prietenii mei fac la fel, deci nu văd unde e problema”

„La 37 de ani încă îi spun „mami”. Va fi mami toată viața mea”

Observația tinerei, taxată dur

În același timp, există persoane care au taxat dur această observație făcută.

„Ceva e grav, în neregula cu mulți, se pare... Cât tupeu să ai să judeci așa ceva? Deci, mami și tati care ți-au oferit tot ce au putut o viață întreagă nu merită să le spui așa în continuare pentru că vine o habarnistă să își dea gratuit cu părerea?”

„Nu e treaba nimănui cum te adresezi părinților. Au comentarii, ar fi bine să le țină pentru ei”

„Spune-i fetei ăleia că nu e treaba ei cum te adresezi tu părinților, că fiecare se adresează diferit, dar îi mulțumești de opinia nesolicitată”