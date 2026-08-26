 Românii care au ajuns să câștige mai puțin decât părinții lor: „La bătrânețe o să o ducem mai rău ca ei”
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Românii care au ajuns să câștige mai puțin decât părinții lor: „La bătrânețe o să o ducem mai rău ca ei”

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O întrebare publicată pe Reddit a deschis o discuție despre veniturile generației actuale în comparație cu cele ale părinților. Autorul postării, un român trecut de 30 de ani, spune că este calificat, lucrează în mediul corporatist și are un salariu peste media brută din România. Cu toate acestea, unul dintre părinții săi, care se apropie de vârsta pensionării, câștigă considerabil mai bine.

Salariu
Salariu Foto: Shutterstock

Pornind de la această situație, utilizatorul se întreabă dacă generațiile tinere mai pot spera la un nivel de trai superior celui avut de părinții lor.

„Simt că fac parte din prima generație care nu va reuși niciodată să ajungă la nivelul de trai al părintelui meu”, a scris acesta, întrebându-i pe ceilalți utilizatori dacă „traiul bun” a trecut deja și dacă viitorul ar putea aduce un nivel de trai mai slab pentru generațiile actuale.

Unii câștigă mai puțin decât părinții, alții au depășit deja veniturile familiei

Comentariile au arătat că situația diferă foarte mult de la o familie la alta. Un utilizator povestește că, în urmă cu aproximativ șase ani, câștiga de două ori mai mult decât un profesor. Între timp, însă, veniturile părinților săi, ambii învățători, au ajuns să fie puțin peste salariul lui.

„Acu vreo 6 ani da, câștigam dublu cât un profesor. (...) Acum ei câștigă puțin mai bine decât mine. Cred că e timpul să mă întorc în învățământ”, a comentat acesta, într-o notă ironică.

O altă persoană spune că mama sa este învățătoare și își completează veniturile prin activități de afterschool. În cazul său, problema nu este doar salariul, ci și timpul liber.

„Pe lângă faptul că are un venit mai mare ca al meu are și mult mai multe zile de concediu anual”, a precizat utilizatorul.

Au existat însă și exemple în care copiii au ajuns să câștige considerabil mai mult decât părinții. O utilizatoare afirmă că are un venit aproape dublu față de mama sa, care este profesoară și urmează să iasă la pensie anul viitor. Ea lucrează în marketing și se ocupă de partea creativă, iar veniturile sale cresc și datorită ședințelor foto realizate în afara programului.

„Câștigi mai mult, dar îți permiți din ce în ce mai puțin”

O parte dintre participanții la discuție au atras atenția că salariul nu este singurul criteriu după care poate fi măsurat nivelul de trai.

„Depinde ce înseamnă pentru tine trai mai bun. Degeaba câștigi mai mult dacă nu ai timp liber mai deloc, de exemplu”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt comentariu sintetizează problema într-o singură frază: „Câștigi mai mult dar îți permiți din ce în ce mai puțin.”

Au fost și persoane care spun că diferența dintre generații este evidentă în cazul lor. Un utilizator afirmă că ajunge să câștige cât mama și tatăl său împreună. Acesta enumeră și mai multe lucruri pe care le-a realizat din punct de vedere material: a schimbat două mașini, și-a început casa, și-a cumpărat scule, are barcă și remorcă și a răscumpărat o parte din curte.

Ca să-ți răspund la întrebare, trăiesc mai bine ca părinții mei. Ei mâncau margarină, eu mănânc unt”, a spus acesta.

Într-un alt caz, un utilizator afirmă direct: „Suntem 5 frați. Toți câștigăm mai bine ca părinții la un loc.”

Unii consideră că adevărata comparație trebuie făcută la aceeași vârstă

O altă parte a discuției s-a concentrat asupra modului în care ar trebui făcută comparația. Un utilizator consideră că nu este relevant să compari salariul unui adult de 30 de ani cu venitul unui părinte aflat la finalul carierei.

„E o comparație cam falsă. Întrebarea e: faci mai mult la 30 de ani decât părinții tăi când aveau ei 30? Nu are sens să compari pe cineva la început de carieră cu cineva la sfârșit de carieră”, a explicat acesta.

Un alt participant a avut o experiență complet diferită și spune că, după o facultate de inginerie, ajunge să câștige mai puțin decât bunicul său pensionar, care a terminat o școală profesională.

Deci o pensie după regimul Ceaușescu e mai mare decât un salariu actual!”, a comentat el.

Discuția a ajuns și la diferențele dintre oportunitățile generațiilor. Un utilizator susține că după Revoluție au existat numeroase posibilități de a acumula bani, inclusiv prin afaceri sau prin intrarea în domenii în care concurența era redusă. În opinia sa, cei care au intrat ulterior pe piața muncii au întâlnit o economie mai competitivă.

Trăim mai bine decât au trăit ei în tinerețe, dar la bătrânețe o să o ducem mai rău ca ei”, este concluzia acestuia.

Alți utilizatori spun însă că situația nu poate fi generalizată. Totul depinde de domeniul în care lucrează persoana, de experiență și de momentul în care și-a construit cariera. Un comentator dă exemplul medicilor și consideră firesc ca un profesionist cu zeci de ani de experiență să aibă un venit mai mare decât un corporatist aflat la începutul carierei.

În final, un participant atrage atenția că diferența dintre venituri nu spune întotdeauna întreaga poveste. El povestește că părinții săi au câștiguri lunare mai mari, însă nu au economii, în timp ce el a început să pună bani deoparte și să investească încă din tinerețe. Astfel, spune că, dacă sunt luate în calcul și economiile, situația sa financiară este mai bună.

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