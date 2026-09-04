 Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Coșmarul prin care a trecut o româncă: „Figuri, fițe și scandal”
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Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Coșmarul prin care a trecut o româncă: „Figuri, fițe și scandal”

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româncă a vorbit pe platformă Reddit despre problemele prin care a trecut în timpul unui concediu cu prietenii. După ce a povestit ce s-a întâmplat, ea a lansat o dezbatere: merită să pleci în vacanță cu un grup?

Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni?
Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Foto: Shutterstock

„M-am întors mai obosită decât eram înainte să plec”

Deși concediul ar trebui să fie o pauză, pentru o româncă plecată în vacanță cu prietenii, acesta s-a transformat într-o sursă de epuizare. Fiecare voia să se facă lucrurile „ca el”, nimeni nu accepta ideea ca grupul să se împartă, iar orice încercare de flexibilitate era privită ca o ofensă.

„Am fost recent la mare cu un grup de prieteni + iubitul meu. Am mai fost cu oamenii ăștia în concedii, dar parcă de la un an la altul e din ce în ce mai rău. Figuri, fițe și scandal. Cuplurile se mai iau la ceartă, pe o fată au apucat-o niște crize de isterie etc. Planificare proastă, fiecare voia să se facă ca el.

Per total, m-am întors ultra obosită și de la anul nu mă mai bag cu ei.

Partea amuzantă este că am ieșit ieri la bere cu același grup și toți au zis că a fost o vacanță de nota 10 și că de-abia așteaptă la anul... eu nu mă prind dacă oamenii ăștia glumesc, fac mișto sau ei chiar așa se simt bine?!”, a declarat românca pe Reddit.

O dezbatere în comentarii a început imediat. Pe de o parte, unii români povesteau cum au reușit să facă vacanța în grup să funcționeze.

„La noi funcționează. Dar modul în care le facem să funcționeze este că nu stăm prinși unii de alții. Seara ne spunem fiecare ce vrem să facem ziua următoare,  dacă ne aliniem bine, dacă nu iar bine. Sau, peste zi, discutăm ce are chef fiecare să facă seara și dacă se aliniază. Așa nu este nimeni frustrat și nu avem motive să ne certăm”.

Un utilizator Reddit a povestit cum își împarte grupurile de prieteni.

„Daca îți găsești grupul, e excelent. Noi ne-am prins destul de repede cu ce prieteni putem face un anumit tip de vacanță. Avem prietenii pentru experiențe/concerte/vacanțe exotice (sincer, aceștia sunt prietenii cu care putem merge oriunde, oricând și oricât) și prietenii cu care ne putem duce maxim 3 zile la munte sau la mare, pentru că avem așteptări mult prea diferite de la o vacanță”.

De ce nu funcționează vacanțele cu prietenii

Românii care au răspuns la postare spun că așteptările pentru o vacanță sunt prea diferite într-un grup mare de persoane, iar obiceiurile zilnice ale fiecărui membru din gașcă pot duce la tensiuni. 

„Eu și partenerul meu am avut doar ghinion până acum. De la oameni cu fițe, oameni care se plâng de orice, la oameni care nu țin cont de ce vrei și tu, la oameni care se supără că vrei să faci altceva. Uneori mă întristează, pentru că am vrea să avem și noi un grup mai mare/cupluri pentru excursii și ieșiri, dar e bine și doar noi doi, mai romantic”.

O româncă a povestit că în vacanțele cu prietenii nu poate fi mulțumită toată lumea.

„Ultima oară am rămas cu un gust amar deoarece la o plajă anume voiam și eu să merg, dar  am fost mințită că ajungem și acolo (eram cu două mașini). Am mers în alt loc dorit de două fete din grup doar ca să își facă ele pozele superbe pe Instagram, ca apoi să îmi spună că nu avem timp și de ce vreau eu. Ulterior, când nu am vrut să mai facem aceleași activități cu acele cupluri, s-a lăsat cu supărări :) A ajuns iubitul meu să spună că părinții mei sunt mult mai fun în vacanțe”.

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