Unde se află moaștele Sf. Mina, ocrotitorul celor păgubiți. Este sărbătorit pe 11 noiembrie

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc în fiecare an, pe 11 noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic Mina, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți considerați ocrotitori ai oamenilor păgubiți, înșelați sau nedreptățiți. Mulți dintre cei care îi cer ajutorul se roagă pentru recuperarea bunurilor pierdute, pentru aflarea adevărului și pentru izbăvirea din situații dificile. În România, fragmente din moaștele Sfântului Mina se găsesc în mai multe lăcașuri de cult, cel mai cunoscut fiind Biserica Sfântul Mina – Vergu din București.

Unde se află moaștele Sf. Mina, ocrotitorul celor păgubiți. Foto: arhiva

Sărbătoarea Sfântului Mina este un prilej de pelerinaj pentru numeroși credincioși, care vin să se închine la sfintele moaște și să participe la slujbele dedicate marelui mucenic. Iată cine a fost sfântul pomenit în calendarul ortodox pe 11 noiembrie și unde pot fi găsite moaștele sale.

Cine a fost Sf. Mina, sărbătorit pe 11 noiembrie

Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut în Egipt, în jurul anului 285, într-o familie creștină. A trăit în perioada împăraților romani Dioclețian și Maximian, când creștinii erau supuși persecuțiilor.

În tinerețe, Mina a intrat în armata romană, unde s-a remarcat prin curaj și disciplină. Potrivit tradiției bisericești, după ce a văzut persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor, a renunțat la viața militară și s-a retras în pustiu, alegând să își dedice timpul rugăciunii și credinței.

După o perioadă petrecută în singurătate, s-a întors în cetatea Cotiani din Frigia, unde și-a mărturisit public credința creștină. Refuzul de a se închina zeilor păgâni a atras asupra sa mânia autorităților. A fost arestat, supus la chinuri și, în cele din urmă, condamnat la moarte prin decapitare, în jurul anului 309.

Trupul său a fost dus în Egipt, unde a fost înmormântat cu cinste de creștini. În apropierea mormântului s-a dezvoltat, în timp, un important centru de pelerinaj.

Sfântul Mina este cunoscut în tradiția ortodoxă drept ocrotitorul celor păgubiți, al celor care au fost furați, înșelați sau nedreptățiți. Credincioșii i se roagă atunci când pierd un bun de valoare, când trec prin situații în care li s-a făcut o nedreptate sau când caută ajutor pentru a-și găsi lucrurile dispărute.

În iconografie, Sfântul Mina este reprezentat adesea ca un ostaș, purtând veșminte militare și ținând în mâini o cruce, o suliță sau un scut.

Ziua sa de prăznuire este 11 noiembrie, dată la care bisericile care îl au ca ocrotitor organizează slujbe speciale și primesc numeroși pelerini.

Unde se află moaștele Sfântului Mina

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina se găsesc în mai multe locuri, atât în Egipt, cât și în România. În țara noastră, cel mai cunoscut loc în care credincioșii se pot închina la un fragment din sfintele sale moaște este Biserica Sfântul Mina – Vergu din București.

Lăcașul de cult este situat pe strada C.F. Robescu, la numărul 18, în centrul Capitalei. Biserica a fost ridicată în anul 1725, iar fragmente din moaștele Sfântului Mina au ajuns aici în 1874.

Potrivit informațiilor bisericești, o parte dintre sfintele moaște au fost cumpărate de la Mănăstirea Prodromu din Muntele Athos, fiind aduse la București la inițiativa ctitorilor. Tot în acest lăcaș se află și o icoană a Sfântului Mina, considerată făcătoare de minuni de către credincioși.

Cu ocazia sărbătorii din 11 noiembrie, racla cu moaștele sfântului este așezată, de regulă, într-un baldachin special amenajat în curtea bisericii, pentru ca pelerinii să se poată închina.

Moaște ale Sfântului Mina se găsesc și în alte două importante lăcașuri de cult din România:

Catedrala Mitropolitană din Iași – aici se păstrează un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina, alături de moaștele altor sfinți.

Biserica Sfântul Mina din cartierul Obcini, Suceava – lăcașul de cult adăpostește două fragmente din moaștele sfântului, aduse din Grecia în anul 2001.

În Egipt, moaștele Sfântului Mina sunt legate de centrul de pelerinaj Abu Mena, aflat în apropiere de Alexandria. În zona vechiului oraș creștin, ridicat în jurul mormântului martirului, a fost construită o mănăstire închinată sfântului, unde au fost așezate moaștele recuperate și readuse în Egipt.

Pentru credincioșii români, Biserica Sfântul Mina – Vergu din București rămâne unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj în ziua de 11 noiembrie. Oamenii vin aici să se roage pentru ajutor, sănătate, dreptate și ocrotire, păstrând tradiția cinstirii celui considerat apărătorul celor păgubiți și nedreptățiți.