Femeile care își rup coastele pentru o talie mai subțire. Medicii trag un semnal de alarmă

O metodă chirurgicală controversată de remodelare a taliei, promovată agresiv de creatori de conținut pe platformele online, provoacă un val puternic de avertismente în comunitatea medicală internațională.

Noua operație estetică prin care se fracturează coastele Foto: pexels

Sub presiunea standardelor nerealiste de frumusețe, amplificate de trendul medicamentelor de slăbit și de imaginile virale din mediul digital, tot mai multe femei aleg să plătească între 10.000 și 15.000 de dolari pentru această operație extremă.

Cum funcționează metoda RibXcar

Spre deosebire de intervențiile clasice care vizează doar pielea sau țesutul adipos, procedura denumită „RibXcar” modifică direct structura scheletului prin fracturarea deliberată a coastelor inferioare, punând în pericol organe vitale și funcția respiratorie a pacienților, potrivit The Independent.

Dezvoltată în anul 2022 de către chirurgul estetician peruan Raul M. Manzaneda Cipriani, intervenția se realizează sub anestezie generală. Medicul folosește un dispozitiv numit piezotom, ghidat prin ecografie, care emite vibrații de înaltă frecvență menite să slăbească rezistența osoasă a coastelor, potrivit The Sunday Morning Herald.

După fragilizarea osului, chirurgul aplică presiune manuală pentru a provoca o fractură la nivelul stratului exterior, coastele fiind ulterior repoziționate manual spre interior pentru a îngusta circumferința abdomenului.

Monitorizarea prin ultrasunete are rolul de a exclude complicații imediate fatale, cum ar fi pneumotoraxul (pătrunderea aerului în cavitatea pleurală) sau hemotoraxul (acumularea de sânge în jurul plămânilor).

În urma intervenției, pacienții sunt obligați să poarte un corset compresiv rigid timp de câteva luni, perioadă în care oasele trebuie să se sudeze în noua poziție.

Semnal de alarmă din partea chirurgilor: riscuri de perforare a splinei

Lipsa unor date clinice solide pe termen lung determină marii specialiști în chirurgie plastică să considere tehnica un experiment periculos. Chirurgii atrag atenția că apropierea de organele vitale transformă orice eroare de milimetru într-un dezastru medical.

„Există multe structuri vitale care ar putea fi lezate, în special în cazul unei intervenții efectuate printr-o incizie mică. Ideea unei operații minim invazive în proximitatea acestor structuri vitale aproape că garantează faptul că va avea loc un accident”, a avertizat profesorul Anand Deva, șeful secției de chirurgie plastică de la Universitatea Macquarie din Australia.

La rândul său, cercetătorul Jason Girkin, de la Universitatea din Newcastle și Institutul Hunter, subliniază că lezarea nervilor intercostali din jurul coastelor poate genera dureri neuropatice cronice și disconfort permanent. De asemenea, Ricky Sia, reprezentantul Colegiului Medicilor Esteticieni din Australasia, reamintește rolul fiziologic al cutiei toracice: „Coastele inferioare nu sunt structuri pur estetice. Ele joacă un rol important în respirație și contribuie la protejarea unor organe, precum rinichii și splina”.

Reticența este împărtășită inclusiv de puținii medici instruiți în tehnică, precum chirurgul Justin Perron, care refuză să intervină fără o indicație medicală reală.