Vedete la un pas de moarte pe 11 septembrie 2001. Michael Jackson avea o întâlnire la World Trade Center

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, mai multe celebrități au fost la un pas de o tragedie. Printre vedetele care au scăpat de un posibil accident mortal se numără și celebrul Mark Whalberg.

Michael Jackson/Mark Wahlberg Foto: getty images

La 25 de ani de la atentatele revendicate de Al-Qaeda - un atac terorist care a provocat mii de victime și a redefinit geopolitica globală - poveștile lor revin în atenție.

Michael Jackson avea programată o întâlnire la WTC pe 11 septembrie 2001

Puțini știu că Michael Jackson ar fi trebuit să se afle în World Trade Center chiar în dimineața atacurilor. Artistul avea o întâlnire programată într-unul dintre turnuri, însă a ajuns acasă foarte târziu în noaptea precedentă, după ce a stat până târziu de vorbă cu familia. Obosit, a decis să doarmă mai mult și a anulat întâlnirea.

Mama lui, Katherine Jackson, a povestit ulterior că decizia spontană i-a salvat viața. „Dacă nu ar fi stat cu noi până târziu, ar fi fost acolo”, a spus ea. Coincidența a devenit una dintre cele mai discutate „evadări” ale starurilor din ziua tragediei, potrivit Just Jared.

Mark Wahlberg a schimbat avionul în ultimul moment

Actorul Mark Wahlberg trebuia să fie la bordul unuia dintre avioanele deturnate de teroriști, însă planurile i s-au schimbat în ultimul moment. Wahlberg și prietenii lui au decis să zboare spre Toronto cu un alt avion, pentru a participa la un festival de film.

Ulterior, actorul a recunoscut că vestea despre zborul pe care trebuia să-l ia l-a urmărit mult timp. „Am avut noroc. Un noroc pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus el. Wahlberg a evitat tragedia printr-o decizie luată cu doar câteva zile înainte.

25 de ani de la atentatele care au schimbat lumea

La un sfert de secol de la atacurile din 11 septembrie 2001, poveștile celor care au scăpat la limită rămân un reminder al fragilității vieții și al impactului uriaș pe care acea zi l-a avut asupra lumii. Atentatele au provocat moartea a aproape 3.000 de oameni, au declanșat războaie, au schimbat legislația globală privind securitatea și au remodelat politica externă a Statelor Unite.

Pentru vedetele care au evitat tragedia printr-o coincidență, ziua rămâne un reper personal, încărcat de recunoștință și reflecție. Pentru restul lumii, este o dată care continuă să fie comemorată, analizată și discutată - un moment de cotitură în istoria modernă. În total, atacurile din 11 septembrie au provocat moartea a 2.996 de persoane și rănirea a altor câteva mii.