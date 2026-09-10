 Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
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Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”

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Fostul mare fotbalist și antrenor Ioan Andone a trăit o experiență absurdă pe aeroportul din Capitală, unde i s-a refuzat îmbarcarea spre Madrid. Tehnicianul dorea să asiste din tribune la derby-ul dintre Real Madrid și Inter Milano din grupele Champions League, însă călătoria i-a fost anulată.

Ioan Andone nu a fost lăsat să se urce în avion
Ioan Andone nu a fost lăsat să se urce în avion Foto: faebook/arhivă

Pasiunea pentru fotbalul de cel mai înalt nivel s-a lovit de un blocaj neașteptat chiar înainte de decolare pentru Ioan Andone. Dornic să vadă pe viu confruntarea de gală din UEFA Champions League dintre Real Madrid și Inter Milano, reputatul antrenor a plecat la aeroport însoțit de cățelul său din rasa Russian Toy.

Detaliul absurd care i-a anulat zborul: „Dați-mi o foarfecă, să mai dau două găuri!”

Prezent în platoul emisiunii „Liga DigiSport”, Ioan Andone a povestit motivul uluitor pentru care a fost tras pe dreapta de către personalul aeroportului din București.

Deși folosise aceeași geantă de transport de trei sau patru ori pe zborurile anterioare către Spania, de această dată angajații companiei aeriene au fost de neînduplecat: accesoriul avea doar două găuri de aerisire, în timp ce protocolul  patru orificii.

„N-am avut voie să zbor. Incredibil așa ceva! Deci, eu am o geantă cumpărată din Spania. Am cățel mic și trebuia să zbor de dimineață, dar nu am putut să-l iau, că nu am patru aerisiri la geantă. Eu am două aerisiri, așa că am rămas acasă!”

Acesta a subliniat că geanta cumpărată direct din Spania fusese acceptată fără probleme la plecarea de pe aeroportul din Madrid, dar declarată neconformă în România.

„Dați-mi o foarfecă! Mai dau două găuri», zic. Era o geantă specială, mai zburasem de 3-4 ori cu ea. Deci de la Madrid e valabilă să merg cu ea, dar de la București, nu. Mi-au arătat ei regulament, nu știu ce... Voiam să văd Real Madrid cu Inter. Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu”

Cine este Ioan Andone

Ioan Andone, cunoscut în lumea fotbalului sub porecla „Fălcosul”, este unul dintre numele importante din fotbalul românesc, atât ca fost fotbalist, cât și ca antrenor. Și-a început cariera de jucător la Corvinul Hunedoara și a devenit cunoscut publicului larg în perioada în care a evoluat la Dinamo București.

Fost fundaș central, Ioan Andone a îmbrăcat și tricoul echipei naționale a României, pentru care a strâns 55 de selecții. A făcut parte din lotul României la Campionatul Mondial din 1990, unul dintre cele mai importante turnee din istoria naționalei.

După retragerea din activitatea de jucător, Andone a început o carieră în antrenorat. A pregătit mai multe formații din România și din străinătate, însă cele mai importante performanțe le-a obținut la Dinamo București și CFR Cluj. A câștigat titlul de campion al României cu ambele echipe și a cucerit și trofee în Cupa României.

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