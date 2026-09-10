 „Ce se învață așa diferit la o școală de două cartiere distanță?” Revolta unui bucureștean față de părinții care își plimbă copiii prin tot orașul
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„Ce se învață așa diferit la o școală de două cartiere distanță?” Revolta unui bucureștean față de părinții care își plimbă copiii prin tot orașul

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Obsesia părinților din Capitală de a-și duce copiii la școli de top din celălalt capăt al orașului sau la unități private a stârnit o revoltă online. În timp ce majoritatea internauților critică snobismul și excesul, alții justifică naveta prin dezinteresul educatoarelor din cartier. 

Copiii mergând spre școală
Copiii mergând spre școală Foto: CHIPI

Fenomenul migrației elevilor dintr-un cartier în altul sau din suburbii către centrul Capitalei a fost pus la zid de o tânără revoltată, care a expus public absurdul curselor zilnice parcurse doar de dragul prestigiului. Dezbaterea a polarizat rapid rețelele de socializare, aducând în prim-plan sacrificiile inutile impuse celor mici și diferențele reale dintre școlile de proximitate și cele considerate de elită.

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Mesajul apărut în spațiul public taxează dur snobismul celor care aleg să își supună copiii unor drumuri epuizante de zeci de kilometri doar pentru a bifa o adresă renumită în catalog.

„Ați înnebunit de tot, mă jur. Vă bateți joc de copilăria celor mici cu ore întregi petrecute în mașină.”

Povestind propria experiență de elev plimbat prin tot orașul fără vreun beneficiu real la maturitate, autoarea mesajului a militat pentru revenirea la transportul public și la modelul școlii de proximitate. 

 „Și eu am fost în același caz de copil plimbat. Nu cred ca am urat nimic mai mult ca atunci când ai mei au făcut marea greșeală de a mă duce la o școală de fițe în centrul capitalei.”

Reacțiile bucureștenilor

Comentariile online au confirmat în mare parte nemulțumirile legate de părinții care își cocoloșesc excesiv copiii, fiind menționate cazuri de adolescenți de 17 ani duși zilnic la liceu cu automobilul sau dispute violente pentru locurile de parcare din fața școlilor.

„Au bani, timp si pretenții si merg pana in pânzele albe ca sa obtina ce absurditati vor. Nu ii interesează ca asta provoacă disconfort pentru ceilalți.” 

Unii utilizatori au mărturisit că au preferat să vândă casele din noile ansambluri rezidențiale pentru a reveni în cartiere vechi. 

„M-am mutat din cartier rezidential cand mi-am dat seama ca transportul pana si de la scoala va fi un cosmar. Am vandut repejor cascarabeta si m-am mutat in cartier vechi unde am avut gradinita la 10 min de casa si scoala la 5 min”.

Alții au evocat lecțiile primite în familie despre orientarea de unul singur cu autobuzul sau metroul încă de la intrarea la liceu, ca pas esențial în maturizare.

Cu toate acestea, discuția a scos la iveală și o perspectivă opusă: un părinte a explicat că fuga de unitățile de proximitate este adesea justificată de dezinteresul cadrelor didactice. 

„Singura problemă e că am niște prieteni al căror copii este la grădiniță din cartier, tot pe principiul "ce poate fi așa de diferit?". Iar diferit este că îi pun la desene 2-3 ore pe zi și 2-3 ore la somn(copii de 5 ani) - fetita mea de nici 2 ani nu doarme mai mult de 1 ora jumate - 2 la prânz, copii ăștia care sunt în grupa mare dorm câte 3 ore”

„Problema nu este întotdeauna la cel care nu înțelege”

Rezultatele obținute de elevii români la testele PISA au stârnit numeroase reacții, iar Dan Negru a ținut să transmită un mesaj celor care îi cataloghează pe copii drept „proști” sau „analfabeți funcționali”.

Omul de televiziune consideră că rezultatele slabe nu trebuie privite doar ca un eșec al elevilor, ci și ca un semnal pentru sistemul de educație și pentru felul în care informația este transmisă.

Dan Negru a mărturisit că, în tinerețe, credea că problema era la el atunci când nu reușea să înțeleagă anumite explicații. Ulterior, și-a dat seama că lucrurile nu sunt atât de simple și că modul în care este transmisă o informație poate face diferența..

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