Alertă alimentară! Brânză contaminată cu Listeria, retrasă de la METRO. Despre ce brand și ce lot este vorba

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o avertizare oficială privind retragerea imediată și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie vândut în magazinele METRO Cash & Carry România.

Brânză comercializată de Metro, contaminată cu Listeria Foto: Arhivă

ANSVSA a declanșat procedura de rechemare pentru un sortiment de brânză Brie comercializat în rețeaua METRO, după confirmarea prezenței bacteriei Listeria, o infecție ce poate pune în pericol viața categoriilor vulnerabile.

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Inspectorii sanitari au intervenit după ce analizele de laborator au indicat prezența agentului patogen într-un sortiment apreciat de brânză franțuzească.

Pentru a preveni îmbolnăvirile, ANSVSA a comunicat datele exacte de identificare ale articolului retras:

Denumire comercială: 1KG MC BRIE 60%

Brand distribuitor: METRO Chef

Furnizor producător: SASU PATURAGES COMTOIS

Data durabilității minimale / expirare: 23 septembrie 2026

Consumatorii care au acasă acest tip de brânză sunt rugați insistent să nu îl consume.

Produsul poate fi returnat în oricare unitate METRO Cash & Carry România până la data de 22 septembrie 2026 inclusiv, fără a fi condiționat de păstrarea bonului, clienții primind integral contravaloarea acestuia.

„Recomandări pentru consumatori: Dacă ați achiziționat produsul menționat mai sus, nu îl consumați! Puteți să îl returnați în magazinele METRO Cash & Carry Romania SRL până la data de 22.09.2026 inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia.”, a fost mesajul transmis de ANSVSA pe Facebook.

Ce este Listeria monocytogenes și cine este expus complicațiilor severe

Listeria monocytogenes este o bacterie rezistentă, capabilă să supraviețuiască inclusiv la temperaturile scăzute din frigider, fiind responsabilă pentru declanșarea listeriozei.

Gravitatea acestei infecții alimentare variază substanțial în funcție de imunitatea fiecărei persoane.

Conform ghidurilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), adulții cu un sistem imunitar puternic pot fi asimptomatici sau pot dezvolta episoade clasice de enterocolită, cu stări de greață, diaree și vărsături.

Pericolul major apare în cazul formelor invazive, manifestate prin febră mare, dureri musculare intense, rigiditate a cefei, confuzie și tulburări de echilibru.

Categoriile cel mai grav expuse sunt persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici, nou-născuții și în special femeile însărcinate, unde infecția poate genera complicații majore sau pierderea sarcinii.