 Ce au descoperit specialiștii în parizerul de porc din magazine. Rezultatele analizelor sunt surprinzătoare
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Ce au descoperit specialiștii în parizerul de porc din magazine. Rezultatele analizelor sunt surprinzătoare

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Parizerul de porc nu este, de fapt, din porc. Jurnaliștii Observator News au descoperit faptul că eticheta produsului nu corespundea cu realitatea. Producătorul vine cu o explicație halucinantă.

Ce s-a descoperit în parizerul de porc de pe rafturile magazinelor.
Ce s-a descoperit în parizerul de porc de pe rafturile magazinelor. Foto: magnific.com

Un caz grav de înșelare a consumatorilor a fost descoperit în urma unor teste de laborator realizate pe produsele din carmangerii și hipermarketuri. Un sortiment de parizer etichetat drept „parizer de porc” conținea, în realitate, doar 1% carne de porc, restul fiind carne de pui și resturi de oase.

Cât porc avea, de fapt, un parizer de porc

Cumpărate dintr-un mare lanț de hipermarketuri și promovate ca având un conținut de 50% carne de porc, produsele au fost duse la analiză la Institutul de Cercetări Alimentare (ICA).

„Un produs care ar fi trebuit să fie parizer cu porc, iar a cărui etichetă spunea că ar conține 50 la sută carne de porc, la analiza de biologie moleculară, la analiza speciei, a avut doar 1 la sută porc", Alexandru Cîrîc, director Institutul de cercetări alimentare, conform observatornews.ro.

Astfel, expertul susține că produsul „are niște incluziuni”, a arătat că avea un conținut mare de  calciu, ceea ce înseamnă foarte multe resturi de os în carne.

"Are niște incluziuni, pentru cine nu știe, ar zice că e chiar bucată de carne când strângem un pic exudează apa. ne așteptăm la grăsime, dar e apă", a mai spus expertul ICA.

Pe de altă parte, proprietarul fabricii vine și el cu o explicație. „Inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc.

Cum se apără șefii fabricilor

Tras la răspundere pentru produsul din porc ce nu conține porc, proprietarul fabricii din Bistrița susține că și acolo se fac teste deoarece au mai avut probleme și în trecut. Mai mult decât atât, a declarat că a vorbit și cu alți experți, care „au dat din umeri”.

Înseamnă că umiditatea de porc merge toată către pui, că altfel nu mi-am explicat situația. Noi am verificat problema aceasta, că am mai avut probleme, și am făcut analize și dacă vedeți avem buletine care au ieșit ADN de porc 46, ADN de porc 60, analize care au ieșit ADN de porc 47 și ADN de pui 95,3, care au fost pe aceeași rețetă.

Foarte diferit iese și nu am găsit soluția de ce ies analizele așa. Nu am știut cum să reacționăm, atât timp cât pentru siguranța alimentară era un produs conform, am observat că chestia asta deviază foarte mult cantitativ pe parte de analiză, am întrebat și doctorii noștri, au dat din umeri", a spus inginerul fabricii de carne, conform sursei citate.

Măsura luată de Protecția Consumatorului

Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC, susține că este obligatoriu, prin lege, ca eticheta produsului să reflecte realitatea. Tot el a menționat că în acest caz produsul trebuie retras de la raft. Nu ar fi singura sancțiune. Producătorii pot primi până la 100.000 de lei amendă.

„Lotul menționat a fost retras de la comercializare în toate magazinele și suntem deja în proces de testare a produselor vizate. Cea mai recentă analiză a produselor furnizorului producător al parizerului de porc a avut loc în luna iunie a acestui an, vizând inclusiv determinarea calitativă a ADN-ului speciei, iar rezultatul a confirmat corectitudinea informațiilor de pe etichetele produselor”, a menționat Csaba Lajos Bekesi, președinte ANPC, scrie sursa citată.

Mai mult decât atât, aproape toate tipurile de parizer analizate au ieșit la analize "pozitive" la polifosfați, aditivii care țin mai bine apa din parizer. La care se adaugă și coloranți, dar și o cantitate mare de nitrit.

„Dacă scădem conținutul natural de fosfor al cărnii tot vorbim de 5900 de miligrame per kilogram iar limita legală se oprește la 5000. Astfel de produse cu aditivii peste limita legală încalcă regulamentul comisiei europene 1333 privind aditivii alimentari", a spus Alexandru Cîrîc,

Ce spun nutriționiștii

Și nutriționiștii sunt îngrijorați cu privire la această situație. Aceste tipuri de produse, care sunt adesea consumate de români, pot veni la pachet cu probleme serioase de sănătate.

„Este exemplul tipic de produs ultraprocesat în relație directă cu creșterea obezității, a riscului cardiovascular, în compoziția parizerului se folosesc derivate de alimente, paste făcute din oase, gelatină, ar fi bine dacă ar exista și carne. Deci este un produs de care aș sta deoparte", a explicat nutriționistul Anca Hâncu, pentru publicația menționată.

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