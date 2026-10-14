 Cum să ieși din frig în sezonul rece 2026-2027. Regulile pentru a primi ajutoare de încălzire și suplimentul pentru energie
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Cum să ieși din frig în sezonul rece 2026-2027. Regulile pentru a primi ajutoare de încălzire și suplimentul pentru energie

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Atenție români! Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunțat regulile pentru ajutoarele la încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027. Dosarele pe baza cărora pot fi solicitate se depun începând cu 20 octombrie, dacă doritorii se încadrează în limitele de venit și dispun de toate actele stabilite prin lege. Click! vă prezintă tot ce trebuie să știți pentru a trece iarna.

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Ajutoarele pentru încălzire nu vor acoperi scumpirile gazelor și energiei Foto: aradon.ro

Ce trebuie să știți despre ajutoarele la încălzire 

Pentru solicitanții eligibili, documentele depuse pe parcursul sezonului până la data de 20 a fiecărei luni din sezonul rece, inclusiv, permit stabilirea dreptului din luna respectivă, iar cele depuse ulterior, din luna următoare. 

Sprijinul pentru căldură se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinţei. El se acordă pe durata sezonului rece, adică perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcţie de sursa de energie utilizată. Achitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie este efectuată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin intermediul agenţiilor teritoriale, astfel: 

-pentru energia termică în sistem centralizat, gazele naturale şi energia electrică, sprijinul se decontează lunar furnizorului şi se scade din valoarea facturii; 

-pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcţie de momentul depunerii cererii, se acordă integral, într-o singură tranşă, în luna decembrie. 

În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numele titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul. Ajutorul pentru încălzire se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire și consumatorilor care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.  

Cine și cum poate beneficia de ajutor pentru încălzire 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza dispoziţiei primarului şi se adresează familiilor sau persoanelor singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care nu deţin bunurile sau proprietăţile care exclud acordarea sprijinului. La baza solicitării se află cererea și declarația pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile și sistemul de încălzire.  

Este vorba de documente care dovedesc identitatea și veniturile membrilor, iar formularul trebuie completat și cu informațiile despre bunuri, furnizor, codul de client și locul de consum. Pentru termoficare se declară și numărul camerelor. 

Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 lei/persoană în cazul familiilor şi până în 2.053 lei în cazul persoanei singure. Pentru solicitarea ajutorului, formularele pot fi obţinute de la sediul autorităţii publice sau de pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.  

Calculul pornește de la veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării, cu respectarea excluderilor prevăzute de lege. Pentru familie, suma luată în considerare se împarte la numărul membrilor. Dacă veniturile sunt anuale sau periodice, normele prevăd determinarea mediei lunare în raport cu perioada pentru care au fost acordate.  

Nu toate sumele încasate intră în acest calcul: sunt exceptate, între altele, alocația de stat pentru copii, prestațiile sociale acordate și bursele ori alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației. Ajutoarele pentru încălzire, acordate în condițiile legii, nu se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a dreptului la alocație pentru susținerea familiei ori a obligațiilor legale de întreținere. Solicitantul trebuie să declare și bunurile deținute.  

Ce trebuie să știți despre suplimentul pentru energie

  Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcţie de sursa de energie utilizată, după cum urmează: 

-30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, prin compensare în factură; 

-10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, prin compensare în factură; 

-10 lei/lună pentru consumul de energie termică, prin compensare în factură; 

-20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordat titularului. „În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul pentru energie este în cuantum de 70 lei/lună”, precizează ANPIS. 

Cum se calculează ajutoarele pentru încălzire 

-Pentru încălzirea cu gaze naturale, sprijinul calculat este cuprins între 25 și 250 de lei pe lună; 

-Pentru energia electrică, între 50 și 500 de lei; 

-În cazul lemnelor și al altor combustibili solizi sau petrolieri, cuantumul variază între 32 și 320 de lei lunar.  

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz. Suma pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:  

-în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;  

-în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;  

-în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei; 

-în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;  

-în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;  

-în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;  

-în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;  

-în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;  

-în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;  

-în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;  

-în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

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