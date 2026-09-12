Cum transformă grecii munca în sărbătoare: „Este un motiv să te întâlnești cu vecinii, cu turiștii, să pui mesele afară, să cânți, să dansezi”

Grecii au un talent aparte: reușesc să facă spectacol din orice moment al vieții. Aici nu se spune niciodată „a început culesul migdalelor” sau „s-a copt fisticul”. Întrebarea firească este alta: „Când este festivalul?”.

Foto: Facebook

Cum o recoltă devine motiv de petrecere în Grecia

Arborele de migdale oferă un motiv de sărbătoare de două ori pe an: primăvara, când livezile sunt pline de flori albe și roz, și la finalul verii, când semințele ajung pe mese.

În Sykourio, lângă Larissa, această cultură este celebrată prin Festivalul Migdalei. Un român stabilit în Grecia a făcut o postare pe Facebook în care a surprins cel mai bine momentul de sărbătoare al grecilor.

„Nu este un eveniment la care mergi doar să cumperi un kilogram de migdale și să pleci. Sunt produse tradiționale, prăjituri cu migdale, muzică și laiko glenti - petrecerea populară”.

Astfel, culesul devine un prilej de întâlnire, de muzică, de dans și de mese întinse în aer liber.

Fisticul, regele toamnei în Grecia

Pentru mulți, adevărata vedetă a toamnei este fisticul. Se cultivă în Evia, Tesalia și Molos, dar pentru cel mai bun fistic trebuie mers în Egina.

Insula găzduiește anual Aegina Fistiki Fest, iar în 2026 festivalul are loc între 17 și 20 septembrie.

Pensionarul descrie perfect experiența: „Abia cobori de pe ferry și pe faleză apar zeci de standuri. Găsești fistic crud și prăjit, înghețată, dulciuri, pesto, produse de patiserie și tot felul de invenții culinare în care grecii au strecurat fisticul”.

Grecii folosesc migdale și fistic în deserturi celebre: amygdalota, ravani, baklava, kataifi. Le pun în înghețată, în iaurt, în prăjituri și chiar în preparate sărate.

Românul povestește amuzant că a văzut un astfel de aliment: „Am văzut un fel de șnițele cu fistic”.

Migdalele și fisticul sunt hrănitoare, bogate în proteine, fibre și vitamine. Dar grecii nu se gândesc la tabele nutriționale. Astfel, pentru turiștii interesați, datele festivalului sunt următoarele:

Sykourio – Festivalul Migdalei:

19 septembrie 2026 Egina – Aegina Fistiki Fest: 17–20 septembrie 2026

Mikrothives, Almyros – Festivalul Migdalei: 8 august 2026.