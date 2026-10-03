„Aș fi murit curând”. De la 159 la 66 de kilograme! Cum a reușit o femeie să slăbească atât de mult

Janine Hurst, o femeie în vârstă de 35 de ani din Marea Britanie, ajunsese la aproximativ 159 de kilograme. Pentru mama a trei copii, greutatea devenise o problemă care îi afecta inclusiv încrederea în sine. În cele din urmă, femeia a decis să își schimbe stilul de viață și să fie mai atentă la alimentație.

Janine Hurst. Foto: Instagram

„Eram cea mai grasă mamă din curtea școlii”

Fără să facă sport, Janine spune că a reușit să slăbească aproximativ 38 de kilograme într-un singur an. A continuat să slăbească până a ajuns astfel la circa 66 de kilograme și spune că schimbarea i-a transformat complet viața.

„Eram cea mai grasă mamă din curtea școlii. Obișnuiam să stau la poarta școlii, să țin capul în jos și să încerc să plec cât mai repede”, a povestit Janine Hurst.

Ce mânca Janine înainte să slăbească

Pentru mama celor trei copii, momentul în care a realizat cât de mult luase în greutate a reprezentat un adevărat șoc. Janine a povestit că, înainte de schimbare, avea o alimentație dezorganizată și dezvoltase mai multe obiceiuri care conduceau la acumularea kilogramelor.

Femeia obișnuia să sară peste micul dejun, să mănânce produse de patiserie și să consume chiar și nouă băuturi energizante într-o singură zi. În plus, avea frecvent în meniu rulouri cu cârnați, plăcinte cu carne de porc, iar seara apela adesea la mâncare chinezească sau kebab.

În timp ce copiilor le pregătea mese pe care le considera hrănitoare, Janine spunea că ea prefera să apeleze la gustări și la alimente mai puțin sănătoase. Situația a făcut-o să realizeze că trebuie să schimbe ceva. Mai mult, femeia ajunsese să cheltuiască aproximativ 6.200 de lire sterline pe an doar pentru mâncare.

„Dacă aș fi continuat să mănânc așa, aș fi murit foarte curând”

Janine spune că relația sa cu mâncarea devenise și o modalitate de a face față perioadelor dificile din punct de vedere emoțional, mai ales după ce doi dintre copiii săi au fost diagnosticați cu autism. În cele din urmă, a decis să își schimbe obiceiurile alimentare, iar rezultatele au început să apară.

„Mă ridicam cu greu de pe podea în timp ce încercam să o calmez. Apoi, umărul mi-a ieșit din articulație. După ce am fost la medic, a fost clar că greutatea mea punea prea multă presiune asupra corpului meu”, a spus femeia.

„Dacă aș fi continuat să mănânc așa, aș fi murit foarte curând. Ideea că nu aș mai fi fost alături de copiii mei era copleșitoare”, a spus femeia, potrivit thetimesofindia.com.

A început cu schimbarea alimentației

Janine apelase anterior la un program, în urma căruia reușise să piardă aproximativ 32 de kilograme. Ulterior, a decis să reia procesul de slăbire, însă de această dată s-a concentrat în primul rând asupra alimentelor pe care le consuma. Femeia nu a inclus exercițiile fizice în procesul de slăbire descris de ea, alegând să acorde o atenție deosebită meselor de zi cu zi.

Acum, alimentația sa este diferită. Dimineața consumă un mic dejun englezesc preparat folosind un spray cu puține calorii, la prânz alege somon cu salată, iar seara mănâncă în continuare friptură, alături de legume.

„Mi-a schimbat viața. Pot să alerg împreună cu copiii mei și să particip atunci când fac dansuri amuzante pe TikTok. La poarta școlii, nu mai pot scăpa de mine. Sunt acolo și stau la povești ore întregi. La fel ca multe alte mame, îmi puneam nevoile pe ultimul loc. Dar, alegându-mă în sfârșit pe mine, am devenit mama care mi-am dorit dintotdeauna să fiu.”