 Blondul te poate îmbătrâni? Ce nuanțe de păr recomandă stiliștii femeilor trecute de 50 de ani
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Blondul te poate îmbătrâni? Ce nuanțe de păr recomandă stiliștii femeilor trecute de 50 de ani

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Obținerea nuanței perfecte de blond poate fi o adevărată provocare la orice vârstă, însă după 50 de ani regulile se schimbă. 

Blondul poate îmbătrâni după 50 de ani
Blondul poate îmbătrâni după 50 de ani Foto: Shutterstock

Dacă în tinerețe nuanțele foarte deschise sau platinatul intens erau adesea alegerea preferată, odată cu înaintarea în vârstă acestea pot deveni mai greu de întreținut și mai puțin avantajoase pentru ten.  

Ce nuanțe de blond avantajează femeile mature

Stilistul Neil Moodie, cunoscut pentru colaborările cu vedete precum Jerry Hall, Kristin Scott Thomas și Pamela Anderson, susține că una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unei culori uniforme, fără profunzime, potrivit Hello!.

Cele mai elegante și naturale rezultate sunt obținute prin tonuri calde și multidimensionale. În locul blondului platinat foarte rece sunt recomandate nuanțele de șampanie, bej delicat, miere aurie sau blond untos.

„Cele mai avantajoase nuanțe de blond tind să fie mai moi și mai complexe, nu o singură culoare uniformă”, explică Neil Moodie.

Totuși, alegerea nuanței trebuie făcută și în funcție de subtonul pielii. Tenurile cu nuanțe rozalii sunt puse în valoare de tonurile reci, în timp ce persoanele cu pielea măslinie sau ușor gălbuie sunt avantajate de reflexele aurii.

Cum întreții blondul după 50 de ani

Pe măsură ce îmbătrânește, părul devine mai uscat și mai fragil, iar procesul de decolorare poate accentua această problemă. Din acest motiv, îngrijirea devine la fel de importantă ca alegerea culorii.

Specialistul recomandă utilizarea unui șampon mov sau albastru-violet o dată pe săptămână pentru neutralizarea tonurilor galbene nedorite, însă avertizează că folosirea excesivă poate face ca blondul să capete reflexe mov sau să își piardă strălucirea.

Pentru a menține firul de păr sănătos, sunt indicate tratamentele săptămânale de hidratare profundă sau cele pentru refacerea legăturilor interne ale firului de păr.

De asemenea, protecția termică înaintea coafării și vizitele regulate la salon pentru aplicarea unui toner sau gloss sunt esențiale.

Cum se schimbă blondul odată cu vârsta

După 50 de ani, schimbările hormonale și apariția firelor albe fac ca nuanțele mai blânde și reflexele subtile să fie cele mai avantajoase.

În jurul vârstei de 60 de ani, tenul își poate pierde din căldură și luminozitate, astfel că blondurile cremoase și aurii tind să fie mai flatante decât cele foarte cenușii.

La 70 și 80 de ani, părul devine mai fin și mai delicat, motiv pentru care sunt recomandate tehnici de colorare mai puțin agresive și nuanțe perlate sau argintii, ușor de întreținut.

În concluzie, experții susțin că cel mai frumos blond nu este neapărat cel mai deschis, ci cel care se potrivește tenului, stilului de viață și stării de sănătate a părului. O nuanță bine aleasă și o îngrijire consecventă pot oferi un aspect luminos și modern la orice vârstă.

Ce faci când apar firele albe

În loc să lupte permanent împotriva firelor albe, multe femei aleg în prezent tehnica „grey blend”, care presupune integrarea elegantă a acestora în culoarea părului.

Prin introducerea unor șuvițe mai închise și a unor reflexe subtile, contrastul dintre rădăcini și lungimi devine mai puțin vizibil, iar întreținerea este mult mai ușoară.

„Nu trebuie să lupți împotriva părului cărunt. Tehnicile moderne permit integrarea firelor albe într-un mod natural și elegant”, explică Neil Moodie.

În plus, specialistul respinge ideea conform căreia femeile trebuie să renunțe la părul lung după o anumită vârstă. Totuși, odată cu reducerea densității capilare, o tunsoare bine aleasă poate face părul să pară mai bogat și mai sănătos.

Multe femei observă că lungimea până la claviculă, bobul sau tunsorile texturate oferă mai mult volum și mai multă strălucire decât părul foarte lung și subțiat.

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