 Tu știi cum să-ți cureți căștile audio și cât de des trebuie igienizate?
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Tu știi cum să-ți cureți căștile audio și cât de des trebuie igienizate?

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Utilizate frecvent, căștile pot acumula rapid transpirație, sebum, cerumen. Păstrarea lor curate nu necesită mult efort, dar metoda cea mai eficientă depinde în mare parte de tipul de căști, over-ear sau on-aer.

muzica casti shutterstock
muzica casti shutterstock

Indiferent de tipul de căști folosit, ambele pot acumula cu ușurință transpirație, sebum, reziduuri. Începe prin a îndepărta orice urmă de praf și resturi uscate.  Unele căști over-ear și on-ear au elemente detașabile și înlocuibile. Îndepărtează orice s-a colectat sub acestea.

Umezește o lavetă din microfibră și stoarce-o bine. Șterge toate suprafețele exterioare. Acordă o atenție deosebită zonelor care vă ating în mod regulat pielea sau părul. Pentru grăsimile mai greu de îndepărtat, verifică instrucțiunile producătorului înainte de orice. Alcoolul sanitar este eficient în eliminarea excesului de grăsimi. Ai grijă să nu pătrundă umiditatea în deschiderile de difuzoare, butoane și porturi de încărcare.

Cum să cureți rapid căștile

Căștile sunt de multe tipuri. Modelele pentru interiorul urechilor au de obicei elemente din silicon sau spumă care stau în interiorul canalului auricular și trebuie curățate minuțios o dată pe săptămână, mai ales că acestea au multe zone mici, în special modelele wireless cu carcase de încărcare. Instrumentele dedicate curățării căștilor pot face curățarea regulată mai ușoară. Aceste instrumente includ de obicei o perie mică și un instrument mic cu care poți elimina reziduurile cu precizie.

Curățarea căștilor fără fir

Cele mai multe căști auriculare au accesorii realizate din silicon. Pentru că stau în interiorul canalului urechii, se murdăresc destul de repede. Folosește un tampon de bumbac curat și uscat pentru a îndepărta cerumenul sau alte acumulări. Ai grijă atunci când cureți interiorul, deoarece presiunea excesivă poate deteriora plasa fină a căștilor. Curăță partea exterioară cu o lavetă umedă, bine stoarsă. O cantitate foarte mică de detergent de vase poate ajuta la îndepărtarea reziduurilor de ulei.   

Praful tinde să se colecteze în spațiile mici. Ridică ușor marginea și îndepărtează orice resturi. Te-ar mai putea ajuta o periuță de dinți uscată pentru a îndepărta reziduurile. Unele accesorii se pot deteriora în timp, deci va fi nevoie să le înlocuiești pe cele rupte sau crăpate. Pentru curățarea carcasei de încărcare a căștilor, folosește un tampon de bumbac curat și uscat sau capătul moale al instrumentului de curățare a căștilor.

Cât de des ar trebui să-ți cureți căștile?

Frecvența cu care este necesar să-ți cureți căștile depinde mult de cât de des le folosești și de cât de mult cerumen, transpirație sau sebum se acumulează. Pentru căștile supra- sau on-ear pe care le utilizezi în mod regulat, este recomandată o ștergere rapidă o dată pe săptămână și o curățare mai amănunțită o dată pe lună. Îndepărtează orice urmă vizibilă de cerumen pe care o observi.

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