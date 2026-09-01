Mâncare picantă de carne cu fasole. Motive să repeți rețeta mai des toamna aceasta

După o vară cu preparate mai ușoare, în septembrie începe tranziția către mâncăruri sățioase. Fasolea este ingredientul care aduce o stare de bine într-o zi răcoroasă, de aceea îți oferim o rețetă de mâncare picantă de carne cu fasole, de păstrat și repetat în sezonul următor!

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În luna septembrie, te mai poți bucura încă de roșii, ardei și verdețuri proaspete, ba chiar sunt gustoase, iar acestea fac baza perfectă pentru o mâncare cu fasole. În zilele răcoroase, o mâncare precum aceea cu carne de vită și fasole este consistentă, sățioasă. Cum este gătită lent, are arome intense. Mai mult, ingredientele care îi conferă gustul picant îi intensifică aceste arome, stimulează circulația și aduce un plus de confort în serile din lunile care vin.

Ingrediente pentru trei porții

500 g carne de vită, tocată

350 g fasole roșie fiartă

400 g roșii pasate

1 ceapă

1 ardei iute

1 ardei gras

paprika dulce

chimen

oregano

50 ml ulei

sare

piper

cașcaval

tortilla

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Mod de preparare

Încingi uleiul și călești ceapa tocată până când devine sticloasă, apoi adaugi carnea și o sfărâmi cât mai bine. O condimentezi cu sare, o acoperi și o lași să fiarbă, amestecând constant, până când scade apa lăsată. Mai torni apoi apă cât să o acoperi și o lași să fiarbă până aproape se pătrunde.

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Toci ardeiul gras și cel iute și-i adaugi peste carne, pui roșiile pasate și condimentezi cu chimen, oregano, paprika și piper, după gust. Adaugi fasolea, acoperi și mai lași să fiarbă 5-10 minute. Servești cu cașcaval ras și tortilla.

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