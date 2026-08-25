 Religia îi dezbină, nu-i unește! Discuțiile aprinse pe care actrița Anna Faris le are cu fiul de 14 ani
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Religia îi dezbină, nu-i unește! Discuțiile aprinse pe care actrița Anna Faris le are cu fiul de 14 ani

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Anna Faris a făcut o mărturisire surprinzătoare despre relația cu fiul ei, Jack, dezvăluind că diferențele de credință au devenit un subiect de ceartă în familia lor.

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Foto: Profimedia

Actrița spune că adolescentul și-a dorit ca ea să îl accepte pe Iisus Hristos ca Mântuitor, însă vedeta n-a acceptat cu una, cu două cererea lui, i-a pus o condiție de la care nu se abate.

Invitată în podcastul „Dear Chelsea”, Faris a povestit că nu a crescut într-o familie religioasă, în timp ce Jack este extrem de interesat de credința creștină. „Mi-a spus să îl accept pe Iisus Hristos. I-am răspuns că aș face orice pentru el, inclusiv asta, dar va fi nevoie de foarte multe discuții lungi pe acest subiect, pentru a mă convinge...”, a explicat vedeta.

Anna recunoaște că își provoacă fiul să gândească critic și îl întreabă despre subiecte controversate care au de-a face cu actualul curent religios conservator, precum avortul sau influența unor biserici sau a liderilor religioși foarte mediatizați.

Spre surprinderea ei, Jack nu dă răspunsuri rigide, ci analizează nuanțat situațiile și condamnă ipocrizia atunci când o descoperă. Actrița spune că este impresionată de maturitatea lui și că, deși nu e mereu de acord cu el, dialogul dintre ei este întotdeauna binevenit. Chiar dacă se ceartă pe moment, se împacă ulterior și, astfel, legătura dintre mamă și fiu devine și mai puternică.

Jack este fiul Annei Faris și al actorului Chris Pratt, fostul ei soț. Pratt este cunoscut pentru faptul că este extrem de religios și a vorbit în repetate rânduri despre nașterea prematură a lui Jack, care i-a întărit convingerile religioase. Actorul spune, cu orice ocazie ivită, că s-a rugat intens în acea perioadă și consideră că acel moment i-a schimbat definitiv viața.

Chiar dacă religia creează mici conflicte în familie, Anna Faris spune că legătura cu fiul ei este mai puternică decât orice divergență. Pentru ea, importante sunt dialogul și libertatea fiecăruia de a-și forma propriile convingeri.

Nu contează atât de mult că părerile lor diferă sau că ajung să se mai certe uneori, esențială este comunicarea dintre ei. Bine că ea există, mai ales în cazul unui adolescent, care se putea închide în el în această etapă complicată a vieții lui, spre disperarea părinților lui faimoși.

foto - Profimedia

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