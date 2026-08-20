Vinete gratinate, cremoase și crocante. Rețeta cu care nu dai greș niciodată

Acesta este un preparat care cucerește prin simplitate și prin echilibrul perfect dintre cremos și crocant. Odată coapte, vinetele gratinate capătă o textură catifelată și un gust ușor dulceag, care se împrietenește de minune cu carnea tocată de vită și mozzarella.

Crusta aurie, ușor crocantă, aduce contrastul care transformă vinetele gratinate într‑un deliciu reconfortant, ideal pentru serile în care vrei ceva ușor de făcut, dar care merge la suflet încă de la prima îmbucătură. Este rețeta care arată că, uneori, cele mai bune momente culinare apar prin alăturarea unor ingrediente simple, tratate cu grijă și un strop de inspirație.

Ingrediente pentru patru porții

2 vinete

2 roșii mari

150 g mozzarella

4 căței de usturoi

500 g carne tocată de vită

300 ml suc de roșii

2 cepe

2 morcovi

120 ml vin alb

2 foi de dafin

sare

piper

busuioc uscat

pătrunjel

60 ml ulei

Mod de preparare

Încingi 30 ml ulei și călești cepele și morcovii tocați. Rumenești legumele până când se înmoaie, apoi adaugi doi căței de usturoi tocați, carnea și amesteci până se omogenizează îngredientele.

După ce a scăzut zeama lăsată, adaugi apă cât să acoperi carnea, pui frunzele de dafin, acoperi și lași să fiarbă până când carnea se pătrunde. Torni sucul de roșii și vinul. Condimentezi cu sare și piper, după gust, și mai lași să fiarbă 10 minute.

Vezi și: Rulouri de vinete

Încingi cuptorul la 260 °C și ungi o tavă cu ulei. Tai codițele de la vinete și le feliezi în bucăți de aproximativ 1 cm. Le ungi cu uleiul rămas și le condimentezi cu sare, piper și usturoi pisat, pe ambele părți. Le așezi în tavă și le dai la cuptor aproximativ 15 minute, apoi le întorci, le ungi din nou cu ulei și le mai ții alte 10 minute. Ai grijă să nu se ardă.

Te-ar mai putea interesa: Vinete la grătar cu sos de pătrunjel

Între timp, opărești roșiile, le descojești și le pasezi, apoi le condimentezi cu sare, piper și busuioc uscat, după gust. Scoți tava cu vinetele și pui printre felii sosul de carne, felii de mozzarella și roșiile pasate. Dai tava la cuptor, alte 15 minute, la 220 °C.

FOTO: Shutterstock