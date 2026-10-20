 Melcișori cu șuncă și cașcaval, delicioși până la ultima îmbucătură
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Melcișori cu șuncă și cașcaval, delicioși până la ultima îmbucătură

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Cu o umplutură gustoasă de șuncă, cașcaval și măsline, acești melcișori sunt potriviți pentru o gustare în familie sau un platou cu aperitive. Sunt delicioși și după ce se răcesc.

Melcișori cu șuncă și cașcaval
Melcișori cu șuncă și cașcaval Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g aluat foitaj

150 g șuncă de curcan sau piept de pui feliat subțire

150 g cașcaval ras

80 g măsline fără sâmburi

2 linguri cremă de brânză

1 ou

1 lingură lapte

½ linguriță oregano uscat

piper, după gust

Mod de preparare

Scoți aluatul foitaj din frigider și îl lași 10 minute la temperatura camerei.

Toci măslinele mărunt și tai șunca fâșii subțiri. Dacă folosești piept de pui gătit în casă, îl mărunțești bine.

Întinzi aluatul pe hârtia lui de copt și îl ungi cu un strat subțire de cremă de brânză. Lași marginile libere, ca să poți lipi ruloul la final.

Presari șunca, cașcavalul ras, măslinele tocate și oregano. Adaugi puțin piper, dar eviți sarea, pentru că măslinele și cașcavalul sunt deja sărate.

Rulezi aluatul strâns, pe lungime, până obții un sul compact. Îl dai la frigider 10 minute.

Tai ruloul felii groase de aproximativ 2 cm și le așezi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu partea tăiată în sus.

Bați oul cu laptele și ungi melcișorii pe margini și deasupra, ca să se rumenească frumos la copt.

Îi coci 18-22 de minute, până devin aurii și ușor crocanți, apoi îi lași să se răcorească pe un grătar.

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