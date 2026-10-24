Adio, biscuiți Oreo din comerț! Carmen Brumă a arătat cât de simplu îi poți face acasă

Carmen Brumă oferă rețeta pentru celebrii biscuiți Oreo, pregătiți în casă, cu ingrediente simple și accesibile. Vedeta și specialista în nutriție a explicat ce ingrediente folosește și cum procedează pentru a pregăti acest desert, care a devenit și o activitate distractivă alături de fiul său, Vlad.

Cum prepară Carmen Brumă biscuiții Oreo în propria bucătărie. Foto: Instagram

„Oreo de casă trebuie să faci dacă vrei să fii tare. Asta mi-a zis fimiu. Păi, nu fac eu? Hai să facem cumpărăturile! Nu am avut multe de cumpărat. De data asta, am ales făină fără gluten, dar puteți folosi orice fel de făină, sirop de arțar, fulgi de cocos, cacao, unt de arahide și cam atât. Restul le aveam deja, așa că mergem acasă să ne apucăm de treabă. De data asta, am avut ajutoare, pentru că Vlad s-a oferit să facem împreună biscuiții”, începe mesajul publicat de Carmen Brumă pe Instagram.

Ce ingrediente folosește Carmen Brumă pentru biscuiții Oreo de casă

Vedeta a prezentat și ingredientele necesare pentru prepararea biscuiților Oreo în propria bucătărie. Pentru aluat, Carmen Brumă folosește făină, praf de copt, cacao, zahăr vanilinat, sirop de arțar, esență de vanilie și unt de arahide.

„Ingrediente: 200 g de făină, un pliculeț de praf de copt. Amestecăm totul, iar într-un bol separat punem 4 linguri de cacao, un pliculeț de zahăr vanilinat, 100 ml de sirop de arțar, esență de vanilie și 2 lingurițe cu vârf de unt de arahide.”

Cum a pregătit vedeta aluatul

După ce a pregătit amestecul, Carmen Brumă a frământat ingredientele până a obținut aluatul, apoi l-a întins între două foi de copt. Pentru a da biscuiților forma dorită, vedeta a folosit o formă specială, însă a explicat că și un pahar poate fi de ajutor. Ulterior, biscuiții au fost introduși în cuptor, la 180 de grade, timp de aproximativ 30 de minute.

„Frământăm totul cu mâna până obținem un soi de cocă, pe care o punem în celălalt bol, cel cu făină, și amestecăm totul. O să obținem o cocă fărâmicioasă, pe care o punem între două foi de copt și o aplatizăm până obținem o foaie. Puteți să faceți asta cu sucitorul sau pur și simplu cu mâna. După ce ați obținut această foaie, decupați biscuiții cu o formă specială, cum am avut noi, sau cu un pahar. Noi i-am și ștampilat, pentru că aveam o astfel de ștampilă specială. Băgați biscuiții la cuptor, aproximativ 30 de minute, la 180°”

Cum prepară crema pentru biscuiții Oreo

În timp ce biscuiții se coc, Carmen Brumă pregătește crema, pentru care are nevoie de doar trei ingrediente: ricotta, fulgi de cocos și miere. După ce biscuiții s-au răcit, aceasta îi umple cu crema obținută, iar desertul este gata de servit.

„Vă ocupați de cremă: 250 g de ricotta, 50 g de fulgi de cocos și 2 lingurițe de miere. Foarte simplu! Când biscuiții s-au răcit, îi umplem și gata. Au ieșit nu foarte aspectuoși, recunoaștem, dar extrem de delicioși și crocanți, iar a doua zi erau și mai buni. Nutriția nu trebuie să fie complicată și rigidă.”