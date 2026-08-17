 Daiana Prodan de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Rareș! Tânăra s-a afișat cu noul iubit
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Daiana Prodan de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Rareș! Tânăra s-a afișat cu noul iubit

#Insula iubirii
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Daiana Prodan, cunoscută publicului în urma participării sale la „Insula Iubirii”, pare să fi început un nou capitol în plan sentimental. La scurt timp după ce și-a sărbătorit ziua de naștere, tânăra a surprins pe rețelele sociale cu primele fotografii în care apare alături de bărbatul care i-a cucerit inima. Chiar dacă a ales să împărtășească momentele de cuplu cu urmăritorii săi, Daiana a preferat, pentru moment, să-i păstreze identitatea secretă.

Daiana Prodan. Foto: Antena 1
Daiana Prodan. Foto: Antena 1

Daiana Prodan și-a surprins urmăritorii cu o serie de fotografii în care apare alături de noul său partener. În imagini, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” ține în brațe un buchet de trandafiri roz și lasă impresia că traversează o perioadă frumoasă și liniștită din punct de vedere sentimental.

Daiana Prodan și-a refăcut viața amoroasă

Deși a ales să împărtășească aceste momente cu cei care o urmăresc, Daiana nu a dezvăluit, deocamdată, identitatea bărbatului care o însoțește. Fotografiile au fost însoțite de un mesaj sugestiv: „Cerul mi-a făcut ziua de naștere magică”, semn că aniversarea sa a avut o însemnătate aparte pentru ea.

Daiana Prodan a devenit cunoscută publicului după ce a intrat în aventura din sezonul 7 „Insula Iubirii”, alături de Rareș Petre, partenerul său de atunci. Experiența trăită departe de casă le-a pus relația la încercare, iar după cele 21 de zile petrecute în cadrul emisiunii, drumurile celor doi s-au separat definitiv.

Daiana și Rareș s-au despărțit după „Insula Iubirii”

Recent, în cadrul ediției „Insula Iubirii – Reuniuni”, Daiana Prodan a vorbit deschis despre despărțirea de Rareș Petre și despre motivele care au dus la încheierea relației. Fosta concurentă a explicat că între cei doi au apărut tot mai multe neînțelegeri, iar după difuzarea emisiunii a început să privească relația și pe fostul partener într-un mod diferit.

Daiana și Rareș. Foto: Antena 1
Daiana și Rareș. Foto: Antena 1

„Nu mai formăm un cuplu, nu. Nu ne-am înțeles, pur și simplu. Nu puteam să rămânem împreună, dacă nu ne înțelegeam deloc (...) După ce s-a difuzat emisiunea la TV, parcă eu nu mai puteam să-l tratez la fel (...) Am ținut foarte mult în mine și cred că asta a dus, de fapt, la ruperea relației”, a declarat Daiana Prodan, la „Insula Iubirii - Reuniuni”.

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