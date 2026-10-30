 Cum alegem tensiometrul potrivit pentru nevoile noastre?
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Cum alegem tensiometrul potrivit pentru nevoile noastre?

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Cele mai importante aspecte:

De ce este important să avem un tensiometru automat acasă?

La ce trebuie să fim atenți atunci când alegem un model?

Încheietură sau braț, dimensiunea manșetei, memorie și alte caracteristici.

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Foto: studioproto.com

Care este tensiometrul potrivit pentru nevoile noastre?

Tensiunea arterială este unul dintre principalii indicatori ai stării noastre de sănătate și, de multe ori, poate semnala că ceva nu este în regulă în organism și că ar trebui să consultăm un medic. Pentru a interpreta corect aceste semnale, avem însă nevoie de un ajutor de încredere – tensiometrul.

Este greșită concepția potrivit căreia doar persoanele în vârstă ar trebui să aibă un astfel de dispozitiv acasă. Hipertensiunea arterială (tensiunea arterială crescută) afectează un procent semnificativ al populației în vârstă. Din păcate, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și alte instituții medicale atrag atenția și asupra numărului tot mai mare de persoane tinere (sub 40 de ani) diagnosticate cu hipertensiune arterială. Printre factorii de risc se numără stilul de viață sedentar, alimentația nesănătoasă, predispoziția genetică, stresul, consumul de alcool și fumatul.

Toți acești factori fac ca monitorizarea regulată a tensiunii arteriale la domiciliu să devină din ce în ce mai importantă, inclusiv pentru persoanele care nu consideră că se află într-o categorie de risc.

În plus, există situații în care poate fi necesară măsurarea ocazională sau monitorizarea tensiunii arteriale pe o anumită perioadă de timp, de exemplu:

Sarcina – tensiunea arterială este un indicator important al stării de sănătate a mamei și a copilului.

• Administrarea anumitor medicamente – unele tratamente pot influența semnificativ valorile tensiunii arteriale.

• Dureri de cap frecvente și amețeli – acestea pot fi uneori asociate cu modificări ale tensiunii arteriale.

• Oboseală, lipsă de energie și stare generală de slăbiciune – tensiunea arterială scăzută nu trebuie nici ea neglijată.

• Antrenamente intense, fluctuații bruște de greutate sau diete restrictive.

• Stări emoționale intense, presiune la locul de muncă și stres.

Tensiometrele automate fac acest proces mai simplu, mai rapid și mai accesibil pentru oricine. Dar care este tensiometrul automat potrivit pentru tine și la ce ar trebui să fii atent atunci când alegi acest dispozitiv medical, indiferent dacă intenționezi să îl folosești zilnic sau doar la nevoie?

În continuare, vom analiza principalele tipuri de tensiometre, asemănările și diferențele dintre ele, precum și funcțiile suplimentare pe care le pot oferi.

Alegerea unui tensiometru automat – Câteva reguli simple

Tensiometru de încheietură sau de braț?

Principala diferență dintre tensiometrele automate constă în zona în care se efectuează măsurarea.

În cazul modelelor de braț, măsurarea se realizează prin aplicarea unei manșete pe partea superioară a brațului, în timp ce tensiometrele de încheietură utilizează o manșetă specială, fixată în jurul încheieturii mâinii.

Tensiometrele de braț sunt, în general, recomandate pentru monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu, fiind preferate în special de persoanele în vârstă sau de cele diagnosticate cu hipertensiune arterială, care au nevoie de măsurători regulate.

Modelele de încheietură sunt mai mici, mai compacte și mai ușor de transportat, fiind adesea alese de persoanele tinere care își doresc un dispozitiv practic pentru acasă sau în călătorii.

Totuși, acestea necesită o poziționare foarte atentă, la nivelul inimii, pentru a obține rezultate corecte. În cazul persoanelor în vârstă, modificările vasculare asociate înaintării în vârstă pot influența precizia măsurătorilor la încheietură. Din acest motiv, tensiometrele de braț sunt, de regulă, o alegere mai potrivită.

Precizie, validare clinică și garanție

Tensiometrele sunt dispozitive medicale pe care ne bazăm pentru monitorizarea unui indicator important al sănătății noastre. De aceea, este esențial să alegem modele testate și validate clinic, conform standardelor recunoscute.

De exemplu, tensiometrele SENDO sunt concepute pentru a oferi măsurători precise și fiabile, iar validarea clinică reprezintă un criteriu important în evaluarea performanței acestora.

Un alt factor esențial este garanția și disponibilitatea serviciilor post-vânzare. La fel ca alte dispozitive electronice, tensiometrele beneficiază de garanție, de regulă de cel puțin 2 ani, iar pentru anumite modele aceasta poate ajunge până la 5 ani.

Dimensiunea contează

Manșeta este una dintre cele mai importante componente ale unui tensiometru, iar alegerea dimensiunii potrivite este esențială pentru obținerea unor rezultate corecte.

O manșetă prea mică poate comprima excesiv brațul și poate indica valori mai mari decât cele reale, în timp ce o manșetă prea mare poate duce, de asemenea, la măsurători inexacte.

În plus, chiar și o manșetă de dimensiunea potrivită poate afecta rezultatul dacă nu este poziționată corect.

Unele modele SENDO, precum Advance 2 și Advance 3, sunt prevăzute cu o funcție de detectare a poziționării incorecte a manșetei. În această situație, pe ecran poate apărea mesajul „Error Cuff”, care semnalează necesitatea ajustării acesteia înainte de efectuarea măsurătorii.

Baterii sau adaptor?

Răspunsul este simplu: ambele pot fi utile, în funcție de modelul ales.

Tensiometrele automate funcționează, în general, cu baterii, ceea ce permite utilizarea lor în diferite situații, indiferent de locul în care ne aflăm.

Anumite modele oferă și posibilitatea alimentării prin intermediul unui adaptor conectat la priză. Această opțiune poate fi foarte practică atunci când bateriile sunt descărcate și nu avem la îndemână un set nou.

Important: Folosește numai bateriile și adaptorul compatibile cu modelul tensiometrului tău și respectă instrucțiunile producătorului privind alimentarea dispozitivului. Nu utiliza simultan ambele surse de alimentare dacă acest lucru este interzis în manualul de utilizare.

Utilizare ușoară, funcții suplimentare și ecran lizibil

Tensiometrele automate sunt concepute pentru a ne simplifica viața și pentru a ne ajuta să ne monitorizăm sănătatea în confortul propriei locuințe.

De aceea, designul intuitiv și ușurința în utilizare sunt criterii importante atunci când alegem un astfel de dispozitiv.

Modelele SENDO sunt proiectate pentru o utilizare simplă, având unul sau două butoane prin intermediul cărora putem efectua măsurători și accesa valorile salvate în memorie.

Memoria este, de asemenea, una dintre cele mai utile funcții ale unui tensiometru. Aceasta permite urmărirea valorilor tensiunii arteriale în timp și poate oferi medicului informații relevante despre evoluția stării de sănătate.

Printre celelalte funcții disponibile, în funcție de model, se numără:

• Măsurarea pulsului.

• Detectarea și analiza neregularităților ritmului cardiac (aritmii).

• Tehnologii avansate și brevetate pentru măsurarea tensiunii arteriale.

• Funcții pentru interpretarea și analiza rezultatelor.

• Memorarea măsurătorilor anterioare pentru o monitorizare mai eficientă.

Alegerea tensiometrului potrivit depinde de nevoile individuale, de frecvența utilizării și de funcțiile considerate importante. Indiferent de modelul ales, monitorizarea corectă și regulată a tensiunii arteriale reprezintă un pas important pentru îngrijirea sănătății cardiovasculare.

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