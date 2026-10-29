 Ce este şi cum se manifestă sindromul colonului iritabil
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Ce este şi cum se manifestă sindromul colonului iritabil

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Afecţiune complexă, colonul iritabil sau sindromul colonului iritabil se manifestă prin disconfort abdominal şi durere, cel mai adesea.

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Foto: Shutterstock

Colonul iritabil reprezintă perturbarea funcţiei intestinale, iar simptomele care însoţesc această afecţiune includ crampe, dureri abdominale, balonare, gaze și diaree sau constipație sau ambele şi senzația de evacuare incompletă a scaunului. Este o afecțiune cronică ce trebuie gestionată pe termen lung. 

Doar un număr mic de persoane cu colon iritabil au simptome severe. Unii oameni își pot controla simptomele gestionând dieta, stilul de viață și stresul. Simptomele mai severe pot fi tratate cu medicamente și consiliere psihologică, dar este util de știut că nu provoacă modificări ale țesutului intestinal și nu crește riscul de cancer colorectal.

De ce apare

Cauza exactă a colonului iritabil nu este cunoscută, dar factorii care pot să joace un rol important în declanșare. Printre acestea, se numără:

* Contracţii musculare în intestin. Pereții intestinelor sunt căptușiți cu straturi de mușchi care se contractă pe măsură ce mișcă alimentele prin tractul digestiv. Contracțiile care sunt mai puternice și durează mai mult decât de obicei pot provoca gaze, balonare și diaree. Contracțiile slabe pot încetini trecerea alimentelor și pot duce la scaune dure și uscate.

Sistemul nervos. Semnalele slab coordonate dintre creier și intestine pot determina corpul să reacționeze excesiv la schimbările care apar, de obicei, în procesul digestiv. Acest lucru poate duce la durere, diaree sau constipație.

Infecție severă. Sindromul de colon iritabil se poate dezvolta după o criză severă de diaree cauzată de bacterii sau de virusuri intestinale (gastroenterită). Sindromul de intestin iritabil ar putea fi, de asemenea, asociat cu un surplus de bacterii în intestine (creștere excesivă bacteriană).

Stresul timpuriu în viață. Persoanele expuse la evenimente stresante, în special în copilărie, tind să aibă mai multe simptome de sindrom de intestin iritabil.

Modificări ale florei intestinale. Studiile arată că pot exista diferenţe între flora intestinală a celor cu colon iritabil şi cei care nu au această afecţiune.

Femeile, mai expuse

Mulți oameni au simptome ocazionale de sindrom de intestin iritabil, dar este mai probabil să ai această suferință dacă: ai sub 50 de ani, ești femeie, faci terapie cu estrogeni înainte sau după menopauză, ai antecedente în familie sau suferințe precum anxietate, depresie sau alte probleme de sănătate mintală. Un istoric de abuz sexual, fizic sau emoțional poate fi, de asemenea, un factor de risc.

Alimentaţia şi stresul pot exacerba simptomele

Mulți oameni au simptome de sindrom de intestin iritabil agravate când consumă anumite alimente sau băuturi. Printre acestea, se numără: produse care conţin grâu, lactate, citrice, fasole, varză, lapte și băuturi carbogazoase.

De asemenea, majoritatea persoanelor cu intestin iritabil experimentează simptome agravate sau mai frecvente în perioadele de stres crescut. Dar, deși stresul poate agrava simptomele, el nu le provoacă, susține Clinica Mayo.

Cum se tratează

Tratamentul colonului iritabil se adresează simptomelor. Este nevoie de eliminarea alimentelor care provoacă simptome. De asemenea, se pot prescrie medicamente care blochează receptori ai sistemului nervos intestinal.

Medicul mai poate prescrie antispastice, probiotice, antibiotice, suplimente enzimatice, laxative, suplimente de fibre.

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