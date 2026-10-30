Ce se ascunde în pliculețul de ceai? Studiul care ar putea schimba felul în care îți prepari băutura preferată

Pentru multe persoane, o ceașcă de ceai este ritualul care încheie o zi aglomerată sau un mod simplu de a începe dimineața, iar pliculețele sunt adesea prima alegere datorită rapidității cu care pot fi folosite. Totuși, un studiu publicat în revista științifică Science of Food ridică o întrebare importantă despre materialele din care sunt fabricate unele dintre aceste produse: ce ajunge în apă atunci când un pliculeț din plastic este scufundat într-o cană cu apă fierbinte?

Ce se ascunde în pliculețul de ceai? Studiul care ar putea schimba felul în care îți prepari băutura Foto: arhiva

Cercetătorii au identificat particule de microplastic și substanțe chimice asociate plasticului în infuziile preparate cu pliculețele analizate, în timp ce testele realizate pe frunze de ceai vrac au indicat o încărcătură mult mai redusă de particule. Rezultatele nu demonstrează că ceaiul la plic provoacă în mod direct probleme de sănătate, însă sugerează că materialul ambalajului poate influența expunerea la anumiți contaminanți.

Ce se poate elibera din pliculețele de ceai în timpul preparării

Atunci când prepari ceai, frunzele și materialul pliculețului intră în contact cu apa fierbinte, iar acest proces poate favoriza eliberarea unor particule sau migrarea anumitor substanțe chimice, în funcție de compoziția produsului. Problema analizată de cercetători nu privește toate tipurile de ceai în aceeași măsură, ci în special pliculețele fabricate din materiale plastice sau care conțin componente polimerice.

Studiul a urmărit prezența microplasticelor, a bisfenolului A (BPA) și a esterilor ftalici, cunoscuți și drept compuși plastifianți. Aceștia sunt substanțe utilizate în anumite materiale și produse pentru a le modifica proprietățile, inclusiv flexibilitatea sau rezistența.

Este important de precizat că nu toate pliculețele de ceai sunt fabricate la fel. Unele sunt realizate din fibre pe bază de celuloză, în timp ce altele pot conține plastic în structura plasei, în stratul de acoperire sau în elementele de sigilare. Prin urmare, rezultatele obținute pentru anumite produse nu pot fi extinse automat la toate mărcile disponibile în magazine.

Câte particule de microplastic poate elibera un pliculeț de ceai

Pentru a evalua contaminarea, cercetătorii au analizat patru mărci de ceai ale căror pliculețe erau fabricate din plastic și 14 mărci de ceai vrac. Pliculețele au fost infuzate timp de trei minute în apă încălzită la aproximativ 95 de grade Celsius, în condiții apropiate de cele folosite în mod obișnuit pentru prepararea ceaiului.

Rezultatele au arătat că infuziile obținute din pliculețele analizate conțineau între 555 și 2.498 de particule de microplastic per ceașcă, în funcție de marcă. Particulele identificate în această categorie au fost fibre de poliamidă, un tip de polimer compatibil cu materialul pliculețelor testate. Datele publicate de cercetători arată că diferențele dintre produse pot fi importante.

Există însă o limitare care trebuie luată în calcul: metoda utilizată pentru numărarea particulelor a identificat particule mai mari de 100 de micrometri. Astfel, rezultatele nu reprezintă neapărat numărul total al particulelor eliberate, deoarece cele mai mici nu au fost incluse în această măsurătoare.

Cifrele trebuie interpretate în contextul condițiilor de laborator, fără a presupune că fiecare pliculeț de ceai eliberează aceeași cantitate de microplastice. Compoziția materialului, structura ambalajului și condițiile de preparare pot influența rezultatul.

Cercetătorii au identificat și BPA și compuși plastifianți

Pe lângă microplastice, echipa a analizat și substanțele chimice care au trecut din pliculețele testate în apă. În toate cele patru infuzii preparate cu pliculețe din plastic au fost detectate bisfenol A și compuși plastifianți.

BPA este o substanță folosită la fabricarea anumitor materiale plastice și rășini, fiind studiată pentru posibilele efecte asupra sistemului endocrin. Esterii ftalici sunt o familie de compuși utilizați în anumite materiale plastice, iar efectele lor depind de substanța concretă și de nivelul de expunere.

Potrivit evaluării realizate în cadrul studiului, aportul estimat de BPA dintr-o ceașcă de ceai a reprezentat între 4,55% și 21,70% din valoarea aportului zilnic tolerabil utilizată de cercetători în raport cu reperul EFSA.

Acest procent nu înseamnă că o ceașcă de ceai depășește limita zilnică și nici că apar automat efecte negative asupra sănătății. El indică o contribuție estimată la expunerea totală la BPA, care poate proveni și din alte alimente, ambalaje sau surse din mediul înconjurător.

Autorii atrag atenția că expunerea cumulată merită analizată cu atenție, mai ales în cazul copiilor și al femeilor însărcinate. Cu toate acestea, studiul nu a urmărit direct apariția unor boli la consumatorii de ceai și nu demonstrează că folosirea pliculețelor testate provoacă tulburări hormonale sau alte afecțiuni.

Ce au descoperit oamenii de știință despre ceaiul vrac

În cazul frunzelor de ceai vrac, cercetătorii au identificat între 146 și 1.178 de particule de microplastic pe kilogram. Raportată la o porție de două grame de frunze, această cantitate corespunde unei estimări de aproximativ 0,3 până la 2,4 particule.

Diferența pare considerabilă în comparație cu numărul de particule măsurat în infuziile preparate cu pliculețe din plastic. Totuși, există o precizare esențială: frunzele de ceai vrac nu au fost analizate prin aceeași procedură de infuzare, ci au fost supuse unei metode de digestie chimică. Din acest motiv, valorile nu reprezintă o comparație perfect echivalentă între două cești preparate în condiții identice.

Analiza a evidențiat și mai multe tipuri de polimeri în frunzele de ceai vrac, inclusiv polietilenă, polipropilenă, PET și poliamidă. Prezența acestora sugerează că frunzele pot intra în contact cu particule provenite din mediul înconjurător, din activitățile agricole sau din echipamentele utilizate în procesarea industrială.

Prin urmare, ceaiul vrac nu este complet lipsit de microplastice. Diferența importantă este că, în condițiile analizate, pliculețele din plastic au reprezentat o sursă suplimentară de particule în infuzie.

Cât de periculoase sunt microplasticele din ceai pentru sănătate

Prezența microplasticelor și a substanțelor chimice asociate plasticului în alimente și băuturi reprezintă un subiect de cercetare, însă identificarea unui contaminant nu este echivalentă cu demonstrarea unui efect negativ asupra organismului uman.

În studiul publicat în npj Science of Food, cercetătorii au estimat riscurile folosind date despre expunere și parametri toxicologici, fără să măsoare direct efectele consumului de ceai asupra sănătății oamenilor. Evaluarea a indicat că valorile cumulate estimate pentru microplastice și plastifianți s-au situat sub pragul de risc utilizat în analiză, în timp ce aportul de BPA a fost considerat un aspect care merită atenție.

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Aceste rezultate nu justifică nici concluzia că toate pliculețele de ceai sunt periculoase, nici afirmația că expunerea la microplastice nu prezintă niciun risc. Efectele posibile depind de mai mulți factori, iar cercetările privind expunerea pe termen lung și impactul asupra sănătății continuă.

De asemenea, valorile măsurate în laborator nu pot fi transformate direct într-o predicție privind riscul individual al unei persoane care consumă ceai zilnic. Sunt necesare studii suplimentare, metode de măsurare mai cuprinzătoare și date care să permită o evaluare mai exactă a expunerii în condiții reale.

Cum poți alege și prepara ceaiul pentru a reduce contactul cu plasticul

Dacă bei frecvent ceai și vrei să limitezi contactul băuturii cu materialele plastice, o variantă simplă este să alegi ceai vrac și să îl prepari într-un infuzor din oțel inoxidabil sau ceramică. Astfel, elimini necesitatea unui pliculeț din plastic în timpul infuzării, fără să presupui că frunzele sunt complet lipsite de contaminanți.

Atunci când preferi ceaiul la plic, verifică informațiile producătorului despre materialul folosit și caută produse pentru care este precizat clar dacă pliculețul conține plastic. Mențiuni precum „natural” sau „biodegradabil” nu garantează, de unele singure, că materialul nu conține polimeri sau că nu eliberează particule în apă fierbinte.

Cercetătorii au sugerat și clătirea frunzelor de ceai vrac cu apă rece înainte de preparare, ca posibilă metodă de reducere a contaminării de suprafață. Totuși, eficiența acestei măsuri are nevoie de confirmări suplimentare și nu poate fi prezentată drept o metodă garantată de eliminare a microplasticelor.

În ceea ce privește temperatura apei și durata infuzării, studiul nu stabilește o regulă universală potrivit căreia reducerea temperaturii ar elimina riscul. Este mai util să alegi un material potrivit pentru contactul cu alimentele și să urmezi instrucțiunile de preparare ale produsului.

Ce trebuie să reții înainte să renunți la ceaiul la plic

Cercetarea publicată în 2026 evidențiază o diferență între pliculețele din plastic analizate și frunzele de ceai vrac în ceea ce privește particulele detectate. În condițiile experimentului, infuziile obținute cu pliculețe au conținut mai multe microplastice, iar în toate cele patru probe analizate au fost identificate BPA și compuși plastifianți.

Cu toate acestea, studiul are limite importante, iar rezultatele nu demonstrează că orice ceai la plic este nociv sau că trecerea la ceai vrac garantează eliminarea tuturor contaminanților. Alegerea unui infuzor din metal sau ceramică și verificarea materialelor din care sunt fabricate pliculețele reprezintă măsuri practice pentru a reduce o posibilă sursă de expunere.