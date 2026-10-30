Ce beneficii mai are melatonina în afară de combaterea insomniei

Hormon secretat de glanda pineală, de la nivelul creierului, melatonina este importantă în inducerea somnului. Sub formă de supliment, poate ajuta la combaterea insomniei.

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Cunoscută și ca „hormonul somnului”, melatonina reglează ritmul circadian, ceasul interior al corpului, implicat în diverse funcţii ale organismului şi care urmează un ciclu de aproximativ 24 de ore. În mod specific, melanonina este implicată în reglarea ciclului somn-veghe.

Melatonina se secretă seara, în medie cu două ore înainte de instalarea somnului fiziologic, şi atinge vârful în intervalul 2:00 - 4:00. Producţia de melatonină poate fi mai scăzută după vârsta de 60 de ani, precum şi în cazul prezenţei unor boli ca depresia şi unele tipuri de cancer (de sân, endometrial). Şi unele medicamente (beta-blocantele, antiinflamatoare nesteroidiene) pot perturba secreţia melatoninei.

Melatonina este produsă şi sintetic, fiind disponibilă sub formă de supliment.

Rolurile şi beneficiile melatoninei

● Un nivel adecvat de al melatoninei este important pentru inducerea somnului şi pentru asigurarea acestuia întreaga noapte. De asemenea, ajută în momentele schimbărilor tiparelor de somn (adormit şi trezit mai repede), precum şi în situaţiile de modificare a fusului orar sau în munca în ture.

● Melatonina este implicată şi în susţinerea imunităţii, scut natural contra bolilor.

● Deficienţa de melatonină poate afecta şi dispoziţia şi poate contribui la niveluri crescute de anxietate şi stres. Persoanele cu tulburare afectivă sezonieră, manifestată prin tristeţe, somnolenţă excesivă, creşterea poftei de mâncare, îşi pot îmbunătăţi simptomele printr-un aport adecvat de melatonină.

● Un nivel normal al melatoninei poate proteja sănătatea creierului, prevenind degradarea celulelor cerebrale. Această degradare poate duce la demență (inclusiv boala Alzheimer) și boala Parkinson.

● Un studiu a descoperit că îndepărtarea chirurgicală a glandei pineale, care produce melatonina, a făcut ca oamenii să îmbătrânească mai repede. Din acest motiv, unii oameni de știință cred că melatonina naturală ar putea avea proprietăți anti-îmbătrânire.

● Melatonina are efect antioxidant (are un impact benefic în protejarea celulelor de stresul oxidativ) şi antiinflamator (cu avantaje asupra celor cu boli cronice).

● Melatonina ajută la menţinerea ciclurilor menstruale regulate.

● Suplimentele de melatonină pot creşte eficienţa tratamentului în cancer, pot reduce dimensiunea tumorilor şi pot creşte ratele de supravieţuire a pacienţilor cu această boală. Totuşi, melatonina nu trebuie administrată din proprie iniţiativă, ci la recomandarea medicului.

● Melatonina poate fi benefică şi în tulburările de somn cauzate de anumite medicamente pentru hipertensiune (beta-blocante).

Cum se administrează în tulburările de somn

Un semn evident al deficitului de melatonină sunt tulburările de somn. În acest caz apar dificultate la adormire, treziri frecvente, insomnii şi somn neodihnitor. Pentru aceste probleme, poate fi benefică administrarea de suplimente cu melatonină. Acestea sunt disponibile în diverse concentraţii, care variază de la 0,5 mg la 3 mg. Se recomandă concentraţiile mai mici iniţial, pentru ca apoi să fie crescută doza, dacă este nevoie. Suplimentul se ia cu 30 de minute înainte de a merge la culcare.

Este contraindicată administrarea suplimentelor cu melatonină în sarcină şi alăptare. Se recomandă consultul medical în cazul copiilor şi celor cu boli precum cele autoimune, tulburări de sângerare şi probleme de sănătate mintală.

Suplimentele cu melatonină pot interfera cu unele medicamente, printre care cele pentru tensiune, anticoagulante şi antidepresive.