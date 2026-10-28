 Motive pentru care apare lipsa poftei de mâncare la vârsta a treia
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Motive pentru care apare lipsa poftei de mâncare la vârsta a treia

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, este destul de frecvent ca apetitul să scadă. Uneori această schimbare este o parte normală a îmbătrânirii, dar în alte situații poate fi un semnal al unor tulburări.

Alzheimer FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pierderea poftei de mâncare la persoanele în vârstă nu trebuie ignorată, deoarece poate avea efecte importante asupra stării generale de sănătate, inclusiv malnutriția, slăbirea sistemului imunitar și scăderea masei musculare.

Cauzele sunt multiple, fiziologice, psihologice și sociale și trebuie înțelese în contextul sănătății generale a persoanei.

Ce modificări apar

Pe măsură ce corpul se schimbă odată cu vârsta, și modul în care percepem foamea se modifică. Sistemul digestiv funcționează mai lent, ceea ce poate face ca alimentele să rămână mai mult timp în stomac, iar senzația de sațietate să apară mai rapid, uneori chiar înainte de a începe masa. Aceste modificări ale fiziologiei pot reduce senzația de foame chiar și atunci când organismul are nevoie de nutrienți.

În plus, la multe persoane în vârstă simțul gustului și al mirosului se diminuează. De asemenea, gusturile alimentelor preferate pot părea mai fade sau neatractive. Când mâncarea nu pare apetisantă, interesul pentru mese scade natural.

Cauze care nu țin de vârstă

Vârstnicii iau frecvent mai multe medicamente pentru diverse afecțiuni cronice. Unele au ca efect secundar uscăciunea gurii, greața, gustul metalic sau pierderea apetitului, ceea ce poate face mâncatul mai puțin plăcut și poate reduce dorința de a se alimenta. Polimedicația crește riscul acestor efecte adverse, precum și pe cel de lipsă a poftei de mâncare.

Bolile cronice, o cauză

Afecțiuni precum bolile cardiace, pulmonare, digestive, diabetul sau cancerul pot influența apetitul direct sau indirect, prin efectele lor asupra metabolismului și stării generale. În plus, durerea cronică sau disconfortul digestiv (constipația sau balonarea) pot descuraja hrănirea. Când pierderea apetitului este însoțită de scădere în greutate neintenționată, este important să fie evaluată de un medic.

Factori care influenţează apetitul

Depresia este una dintre cele mai frecvente cauze ale pierderii poftei de mâncare la persoanele în vârstă. O persoană deprimată poate experimenta o diminuare semnificativă a interesului pentru tot felul de activități, inclusiv pentru mesele pe care le savura înainte. Singurătatea, izolarea socială sau pierderea unei persoane dragi pot agrava această stare și pot reduce și mai mult plăcerea de a mânca.

Izolarea și schimbările de mediu

Mulți vârstnici trăiesc singuri sau într-un mediu nou, cum ar fi un azil de bătrâni. Lipsa unei rutine alimentare, absența atmosferei sociale de la masă sau monotonia meniului pot reduce interesul pentru mâncare. Opțiunea de a alege ce mănâncă este și ea importantă, iar consecința poate fi pierderea sau diminuarea apetitului.

Se ajunge la carenţe şi alte complicaţii

Când apetitul scade semnificativ există riscul ca persoana în vârstă să nu primească suficiente calorii, proteine, vitamine și minerale. Aceasta poate duce la pierdere neintenționată în greutate și sarcopenie (pierdere musculară), slăbirea sistemului imunitar, creșterea riscului de fracturi și complicații medicale, o vindecare mai lentă după boli sau intervenții chirurgicale.

Aceste consecințe pot afecta semnificativ calitatea vieții și pot crește riscul de spitalizare sau de complicații.

Este importantă discuția cu medicul dacă pierderea poftei de mâncare persistă, mai ales dacă este însoțită de scădere în greutate. Un medic poate recomanda strategii nutriționale sau sprijin specializat.

27 OCTOMBRIE Dr Razvan Zaro, Cluj, leziune hepatica jpg
Diagnosticul întâmplător care sperie mii de români: ce ascunde o leziune hepatică și de ce depistarea precoce poate salva vieți adevarul.ro

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Cele două zodii care vor avea o perioadă de aur, începând cu 31 octombrie! Norocul vine pentru acești nativi când nu mai sperau Horoscop
marian godina facebook jpg
Cât l-a costat pe Marian Godină o zi la zăpadă cu fetițele! Polițistul a făcut calculul: „Nu am știut că e așa scump” Vedete românești
image
Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături adevarul.ro
image
Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional” adevarul.ro

Parteneri

image
Răsturnare spectaculoasă în scandalul de rasism de la FCSB – Rapid! Partidul Uniunea Rromilor: „Nu ne simțim discriminați!” www.fanatik.ro
image
Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren observatornews.ro
image
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis că avocații lui Alexandru Toader să nu mai predea studenților din anul IV www.antena3.ro
image
Kylian Mbappé și-a cerut scuze după gluma despre fostul lider comunist Mao Zedong, care a stârnit controverse în China. Ce a spus fotbalistul www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Pisicile născute în România, din nou printre cele mai frumoase pisici din lume! okmagazine.ro
image
Cine este tânărul din familia princiară de Monaco care a murit în condiții suspecte? Legătura de sânge cu Prințul Albert și misterul ultimelor sale ore okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
3 alaptare shutterstock 528384532 jpg jpeg
Colostrul, cel mai valoros lapte matern. Ce conţine şi cum protejează copilul Familie
tineri alergand 2149486893 jpg
Cum îți menții articulațiile sănătoase, indiferent de vârstă Prevenție și tratament
vitamine istock jpg
Ce efect ar putea avea vitamina D3 asupra îmbătrânirii. Rezultatele unui studiu de patru ani Sănătate!
medic pacient cabinet doctor shutterstock 105334781 copy jpeg
Ce provocări întâmpină pacienţii români cu hipertensiune arterială pulmonară Prevenție și tratament
1 mamografie jpg jpeg
Traseul pacientelor cu cancer de sân, decontat prin sistemul de asigurări de sănătate Prevenție și tratament
vaccin, foto shutterstock jpg
Descoperire în lupta cu cancerul: vaccinul personalizat care a redus cu 42% riscul revenirii melanomului Sănătate!
A apărut un nou tip de demenţă Cum se manifesta boala Late jpeg
Prea puțină lumină naturală ar putea crește riscul de demență. Câte minute petrecute afară sunt asociate cu un risc mai mic Sănătate!
1 pozitiile de amor pe care femeile le iubesc ucew jpg jpeg
Până la ce vârstă poți avea o viață sexuală activă? Explicațiile unui medic Sănătate!
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor” actualitate.net