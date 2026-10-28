Motive pentru care apare lipsa poftei de mâncare la vârsta a treia

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, este destul de frecvent ca apetitul să scadă. Uneori această schimbare este o parte normală a îmbătrânirii, dar în alte situații poate fi un semnal al unor tulburări.

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Pierderea poftei de mâncare la persoanele în vârstă nu trebuie ignorată, deoarece poate avea efecte importante asupra stării generale de sănătate, inclusiv malnutriția, slăbirea sistemului imunitar și scăderea masei musculare.

Cauzele sunt multiple, fiziologice, psihologice și sociale și trebuie înțelese în contextul sănătății generale a persoanei.

Ce modificări apar

Pe măsură ce corpul se schimbă odată cu vârsta, și modul în care percepem foamea se modifică. Sistemul digestiv funcționează mai lent, ceea ce poate face ca alimentele să rămână mai mult timp în stomac, iar senzația de sațietate să apară mai rapid, uneori chiar înainte de a începe masa. Aceste modificări ale fiziologiei pot reduce senzația de foame chiar și atunci când organismul are nevoie de nutrienți.

În plus, la multe persoane în vârstă simțul gustului și al mirosului se diminuează. De asemenea, gusturile alimentelor preferate pot părea mai fade sau neatractive. Când mâncarea nu pare apetisantă, interesul pentru mese scade natural.

Cauze care nu țin de vârstă

Vârstnicii iau frecvent mai multe medicamente pentru diverse afecțiuni cronice. Unele au ca efect secundar uscăciunea gurii, greața, gustul metalic sau pierderea apetitului, ceea ce poate face mâncatul mai puțin plăcut și poate reduce dorința de a se alimenta. Polimedicația crește riscul acestor efecte adverse, precum și pe cel de lipsă a poftei de mâncare.

Bolile cronice, o cauză

Afecțiuni precum bolile cardiace, pulmonare, digestive, diabetul sau cancerul pot influența apetitul direct sau indirect, prin efectele lor asupra metabolismului și stării generale. În plus, durerea cronică sau disconfortul digestiv (constipația sau balonarea) pot descuraja hrănirea. Când pierderea apetitului este însoțită de scădere în greutate neintenționată, este important să fie evaluată de un medic.

Factori care influenţează apetitul

Depresia este una dintre cele mai frecvente cauze ale pierderii poftei de mâncare la persoanele în vârstă. O persoană deprimată poate experimenta o diminuare semnificativă a interesului pentru tot felul de activități, inclusiv pentru mesele pe care le savura înainte. Singurătatea, izolarea socială sau pierderea unei persoane dragi pot agrava această stare și pot reduce și mai mult plăcerea de a mânca.

Izolarea și schimbările de mediu

Mulți vârstnici trăiesc singuri sau într-un mediu nou, cum ar fi un azil de bătrâni. Lipsa unei rutine alimentare, absența atmosferei sociale de la masă sau monotonia meniului pot reduce interesul pentru mâncare. Opțiunea de a alege ce mănâncă este și ea importantă, iar consecința poate fi pierderea sau diminuarea apetitului.

Se ajunge la carenţe şi alte complicaţii

Când apetitul scade semnificativ există riscul ca persoana în vârstă să nu primească suficiente calorii, proteine, vitamine și minerale. Aceasta poate duce la pierdere neintenționată în greutate și sarcopenie (pierdere musculară), slăbirea sistemului imunitar, creșterea riscului de fracturi și complicații medicale, o vindecare mai lentă după boli sau intervenții chirurgicale.

Aceste consecințe pot afecta semnificativ calitatea vieții și pot crește riscul de spitalizare sau de complicații.

Este importantă discuția cu medicul dacă pierderea poftei de mâncare persistă, mai ales dacă este însoțită de scădere în greutate. Un medic poate recomanda strategii nutriționale sau sprijin specializat.