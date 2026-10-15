Mersul pe bicicletă ascunde un risc despre care puțini vorbesc. Ce spun specialiștii

Mersul pe bicicletă este considerat o activitate benefică pentru sănătate, însă antrenamentele intense și orele petrecute pe șa ridică întrebări legate de fertilitate. Specialiștii explică în ce condiții efortul fizic poate influența capacitatea de reproducere și de ce efectele diferă în cazul femeilor și al bărbaților.

Mersul pe bicicletă ascunde un risc despre care puțini vorbesc. Foto: arhiva

Ciclismul practicat în mod regulat nu pare să reprezinte un risc major pentru fertilitate. Situația se poate schimba însă în cazul sportivilor care se antrenează la intensitate extremă sau care își supun organismul unui efort fizic prelungit.

Potrivit profesorului Colin Duncan, specialist în fertilitate la Universitatea din Edinburgh, ciclismul nu se numără printre principalele motive de îngrijorare pentru medicii care tratează persoanele cu probleme de fertilitate, relatează The Guardian.

Efectele posibile depind de intensitatea activității fizice, de particularitățile organismului și de starea de sănătate a fiecărei persoane. În cazul femeilor, antrenamentele excesive pot perturba funcția hormonală, în timp ce la bărbați, unul dintre factorii analizați este temperatura din zona testiculelor.

Cum poate influența ciclismul fertilitatea femeilor

Pentru femei, principalul motiv de îngrijorare nu este mersul pe bicicletă în sine, ci efortul fizic excesiv, mai ales atunci când este însoțit de un aport insuficient de calorii și de reducerea importantă a grăsimii corporale.

Antrenamentele foarte solicitante pot perturba mecanismele hormonale care reglează funcția ovariană. În anumite situații, ciclul menstrual poate deveni neregulat sau se poate opri temporar, iar ovulația poate fi afectată.

Aceste modificări pot reduce temporar șansele de concepție. Totuși, ele nu apar la toate femeile care practică ciclism și sunt asociate mai ales cu un dezechilibru între energia consumată prin efort și energia furnizată organismului prin alimentație.

Prin urmare, femeile care merg cu bicicleta în scop recreativ sau practică această activitate în limite moderate nu ar trebui să considere ciclismul, în sine, o amenințare pentru fertilitate.

În cazul sportivelor care se confruntă cu menstruații absente sau neregulate, oboseală persistentă ori scădere semnificativă în greutate, este recomandată o evaluare medicală pentru identificarea cauzei.

De ce ar putea avea ciclismul efecte asupra fertilității masculine

În cazul bărbaților, atenția specialiștilor se îndreaptă în special către temperatura testiculelor și posibila influență a antrenamentelor îndelungate asupra producerii spermatozoizilor.

Spermatogeneza, procesul prin care organismul produce spermatozoizi, se desfășoară în condiții optime la o temperatură ușor mai scăzută decât temperatura internă a corpului. Expunerea prelungită la căldură poate influența acest proces, iar orele petrecute pe șa reprezintă unul dintre factorii analizați în acest context.

Cu toate acestea, nu există motive pentru a presupune că mersul obișnuit pe bicicletă provoacă automat probleme de fertilitate. Contează intensitatea și durata efortului, dar și starea reproductivă a fiecărui bărbat.

Profesorul Colin Duncan subliniază că eventualele efecte sunt mai relevante în cazul practicării ciclismului la nivel extrem.

„Dacă practici ciclism extrem, numărul spermatozoizilor se va modifica într-o oarecare măsură”, explică specialistul.

O posibilă reducere a numărului de spermatozoizi nu înseamnă însă, în mod automat, infertilitate. Capacitatea de concepție depinde de mai mulți parametri, printre care concentrația spermatozoizilor, mobilitatea acestora, morfologia lor și alți factori care țin de sănătatea reproductivă a ambilor parteneri.

Efectele pot avea o importanță mai mare pentru bărbații care au deja un număr de spermatozoizi aflat la limita inferioară a intervalului de referință. În astfel de cazuri, evaluarea medicală poate ajuta la identificarea factorilor care ar putea influența fertilitatea.

Ce alți factori pot influența calitatea spermei

Ciclismul nu este singurul element al stilului de viață care poate conta atunci când vine vorba despre fertilitatea masculină. Fumatul, consumul de alcool și expunerea frecventă la temperaturi ridicate pot influența, de asemenea, sănătatea reproductivă.

Sauna și alte surse de căldură intensă sunt luate în considerare mai ales atunci când există deja modificări ale parametrilor spermogramei. În asemenea situații, medicul poate recomanda ajustarea anumitor obiceiuri, în funcție de rezultatele investigațiilor.

Totodată, fertilitatea masculină nu poate fi evaluată exclusiv pe baza numărului de spermatozoizi. Spermograma oferă informații despre mai mulți parametri ai materialului seminal, iar rezultatele trebuie interpretate în context clinic.

Pentru persoanele care încearcă să conceapă un copil și întâmpină dificultăți, este mai utilă identificarea cauzelor concrete decât renunțarea preventivă la activitatea fizică.

Este necesar să renunți la bicicletă dacă îți dorești un copil?

În general, nu. Ciclismul moderat poate face parte dintr-un stil de viață sănătos și nu este considerat, în sine, un motiv pentru întreruperea activității atunci când o persoană își dorește să devină părinte.

Pentru cei care se antrenează intens, este importantă adaptarea efortului la capacitatea organismului, evitarea deficitului energetic și asigurarea unei alimentații adecvate. În cazul apariției unor simptome precum dereglări menstruale sau al identificării unor parametri modificați ai spermogramei, recomandările trebuie individualizate împreună cu un medic.