Beyoncé a împlinit 45 de ani. Povestea artistei care a transformat succesul în legendă

Născută pe 4 septembrie 1981, în Houston, Texas, artista americană este una dintre cele mai premiate și influente figuri din muzică, cu 35 de premii Grammy. De la succesul alături de Destiny’s Child până la cariera solo, Beyoncé a lansat albume de referință foarte cunoscute.

Beyonce rămâne un fenomen de neoprit Foto: 2026 Getty Images / DIMITRIOS KAMBOURIS

La 45 de ani, Beyonce rămâne un fenomen de neoprit, deținând recordul absolut de trofee Grammy și rescriind permanent standardele industriei de divertisment.

De la succesul cu Destiny’s Child la recordul absolut de 35 de premii Grammy

Beyonce a intrat în atenția lumii la finalul anilor '90 ca voce principală a grupului Destiny's Child, alături de Kelly Rowland și Michelle Williams, lansând hituri uriașe precum „Survivor” sau „Bootylicious”.

Trecerea la o carieră solo a catapultat-o definitiv în elita mondială încă de la albumul de debut, „Dangerously in Love” (2003), impulsionat de colaborarea de răsunet „Crazy in Love” cu rapperul Jay-Z, cel care avea să-i devină soț.

De-a lungul anilor, palmaresul artistei a atins cifre fără precedent. În 2023, odată cu materialul dance „Renaissance”, artista a devenit cel mai premiat muzician din istoria premiilor Grammy, depășind borna de 32 de trofee deținută de Georg Solti, iar doi ani mai târziu a urcat recordul la un total de 35 de distincții, potrivit Britannica.

„Cowboy Carter” și doborârea barierelor rasiale în muzica country

Unul dintre cele mai curajoase și apreciate proiecte din parcursul său recent a fost lansarea albumului „Cowboy Carter” (2024).

Single-ul „Texas Hold 'Em” a transformat-o în prima femeie de culoare care a ocupat locul 1 în topul Billboard dedicat muzicii country, albumul declanșând o dezbatere amplă privind rădăcinile afro-americane ale genului și fiind recompensat ulterior cu trofeul Grammy pentru Albumul Anului.

Statutul său de forță economică și artistică a fost reconfirmat și pe scenă: turneul mondial aferent erei „Renaissance” a stabilit recordul pentru cele mai mari încasări realizate vreodată de o artistă, demonstrând că fiecare nouă etapă consolidează o moștenire culturală greu de egalat.

Mândră alături de Blue Ivy, fiica sa

Dincolo de trofeele istorice și scenele gigantice de pe stadioane, cele mai intense trăiri ale artistei rămân legate de momentele unice împărtășite cu familia sa.

Un astfel de episod memorabil a marcat și reîntoarcerea divei pe faimoasele trepte de la Metropolitan Museum of Art, după o pauză de zece ani în care a preferat să stea departe de cel mai mediatizat eveniment de modă din lume.

Motivul din spatele acestei reveniri a fost unul pur emoțional: debutul oficial pe covorul roșu al fiicei sale, Blue Ivy Carter, la vârsta de 14 ani.

Alături de Jay-Z, artista a atras toate privirile într-o ținută spectaculoasă concepută de Olivier Rousteing, însă reflectoarele au fost împărțite generos cu fiica lor adolescentă, care a impresionat într-o creație elegantă Balenciaga.