 Bianca Censori, schimbare radicală de look! Vrea să o imite pe Kim Kardashian?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Bianca Censori, schimbare radicală de look! Vrea să o imite pe Kim Kardashian?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bianca Censori (31 de ani) și-a șocat fanii cu o schimbare radicală de look. Soția lui Kanye West a renunțat, cel puțin temporar, la imaginea cu care și-a obișnuit admiratorii și a apărut cu o perucă blondă, cu părul lung și breton tăiat perfect drept.

Bianca Censori s-a afișat cu o perucă blondă
Bianca Censori s-a afișat cu o perucă blondă Foto: Instagram

Artista australiană a completat noul look cu un costum de baie auriu, format dintr-un top minuscul și o fustă asortată, care i-a evidențiat silueta. În imagini, ea poartă un machiaj discret, cu contur negru în jurul ochilor, obraji în nuanțe naturale și buze deschise la culoare.

Kim Kardashian a abordat un stil similar în trecut
Kim Kardashian a abordat un stil similar în trecut Foto: Instagram

Ținuta și coafura au amintit de stilul adoptat în trecut de Kim Kardashian, fosta soție a lui Kanye West și mama celor patru copii ai acestuia, North (13 ani), Saint (10 ani), Chicago (8 ani) și Psalm (7 ani).

Bianca Censori se înțelege de minune cu aceștia și își ia rolul de mamă vitregă în serios. Cel mai des, ea a fost văzută alături de North la cumpărături.

Bianca Censori își alege singură ținutele provocatoare

De când s-au căsătorit, în 2022, Kanye West și Bianca Censori au devenit un cuplu imposibil de ignorat. Cei doi au atras constant atenția prin aparițiile lor controversate, însă Bianca a fost cea care a ajuns cel mai des în centrul discuțiilor datorită ținutelor sale extrem de îndrăznețe.

Poate cea mai șocantă apariție a avut loc la Premiile Grammy 2025. Bianca a sosit pe covorul roșu acoperită de o haină de blană, dar, în fața fotografilor, a renunțat la aceasta și a rămas într-o ținută complet transparentă. Fotografiile au făcut înconjurul lumii și au alimentat și mai mult discuțiile despre stilul ei vestimentar.

Cum multe dintre aparițiile sale au fost considerate prea îndrăznețe, au apărut rapid și speculații potrivit cărora Kanye ar fi cel care îi dictează ținutele. Milo Yiannopoulos, fost purtător de cuvânt al cuplului, a negat însă că rapperul ar controla felul în care se îmbracă Bianca. Kanye însuși a afirmat că soția sa este cea care își alege hainele.

În ciuda acestor declarații, presa britanică susține că artistul ar fi încurajat-o să adopte acest stil, contribuind astfel la imaginea sa de cuplu nonconformist. Mai mult, Kanye ar fi vrut să o transforme pe Bianca într-un adevărat sex-simbol, prezentând-o drept „cea mai sexy femeie din lume”.

Ghid de cumpărături

ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Cine este, de fapt, Jean Valvis, omul care a transformat apa și laptele în zeci de milioane de euro www.fanatik.ro
image
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi observatornews.ro
image
„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost” www.antena3.ro
image
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Ce înseamnă rombul alb desenat pe o bandă de circulație. Regula pe care trebuie să o știe șoferii playtech.ro
image
Mihai Rotaru rupe tăcerea: „Jucătorii au primit banii, conform înțelegerii!” Ce se întâmplă, de fapt, între Coelho și Felgueiras. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mesajul ascuns în bijuteria Reginei Mary la funeraliile lui Harald! Broșa purtată în doliu are o istorie aparte okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
Brad Pitt foto Shutterstock jpg
Brad Pitt s-a afișat cu un look complet neașteptat. Cum arată actorul după ce copiii săi l-au pus într-o situație stânjenitoare Vedete internaționale
dan negru
Dan Negru, mesaj dur după rezultatele obținute de elevii români la testele PISA: „Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ” Vedete românești
Ioan Andone jpg
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!” Vedete românești
nicole kidman profimedia jpg
Îi priește divorțul! Nicole Kidman și-ar fi pus silicoane în secret și se simte mai sexy ca niciodată Vedete internaționale
John F Kennedy Jr foto Profimedia jpg
Avea un înger păzitor? John F. Kennedy Jr. a primit un avertisment chiar înainte de-a muri! Ce păcat că l-a ignorat! Vedete internaționale
olivia oras instagram jpg
Influenceriță celebră, moartă după o procedură cosmetică Vedete internaționale
Lora, răsfățată de soț cu mâncare și vacanțe-surpriză
#Exclusiv Click!
Motivul pentru care Lora și-a luat un an sabatic: „Trebuie să fiu mai blândă cu mine”. Cum o răsfață soțul și ce spune despre casa visurilor Vedete românești
banner razvan si dani png
Așa „arătau” Dani Oțil și Răzvan Simion în 1992. Cum s-au cunoscut cei doi prezentatori Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net