Bianca Censori, schimbare radicală de look! Vrea să o imite pe Kim Kardashian?

Bianca Censori (31 de ani) și-a șocat fanii cu o schimbare radicală de look. Soția lui Kanye West a renunțat, cel puțin temporar, la imaginea cu care și-a obișnuit admiratorii și a apărut cu o perucă blondă, cu părul lung și breton tăiat perfect drept.

Bianca Censori s-a afișat cu o perucă blondă Foto: Instagram

Artista australiană a completat noul look cu un costum de baie auriu, format dintr-un top minuscul și o fustă asortată, care i-a evidențiat silueta. În imagini, ea poartă un machiaj discret, cu contur negru în jurul ochilor, obraji în nuanțe naturale și buze deschise la culoare.

Kim Kardashian a abordat un stil similar în trecut Foto: Instagram

Ținuta și coafura au amintit de stilul adoptat în trecut de Kim Kardashian, fosta soție a lui Kanye West și mama celor patru copii ai acestuia, North (13 ani), Saint (10 ani), Chicago (8 ani) și Psalm (7 ani).

Bianca Censori se înțelege de minune cu aceștia și își ia rolul de mamă vitregă în serios. Cel mai des, ea a fost văzută alături de North la cumpărături.

Bianca Censori își alege singură ținutele provocatoare

De când s-au căsătorit, în 2022, Kanye West și Bianca Censori au devenit un cuplu imposibil de ignorat. Cei doi au atras constant atenția prin aparițiile lor controversate, însă Bianca a fost cea care a ajuns cel mai des în centrul discuțiilor datorită ținutelor sale extrem de îndrăznețe.

Poate cea mai șocantă apariție a avut loc la Premiile Grammy 2025. Bianca a sosit pe covorul roșu acoperită de o haină de blană, dar, în fața fotografilor, a renunțat la aceasta și a rămas într-o ținută complet transparentă. Fotografiile au făcut înconjurul lumii și au alimentat și mai mult discuțiile despre stilul ei vestimentar.

Cum multe dintre aparițiile sale au fost considerate prea îndrăznețe, au apărut rapid și speculații potrivit cărora Kanye ar fi cel care îi dictează ținutele. Milo Yiannopoulos, fost purtător de cuvânt al cuplului, a negat însă că rapperul ar controla felul în care se îmbracă Bianca. Kanye însuși a afirmat că soția sa este cea care își alege hainele.

În ciuda acestor declarații, presa britanică susține că artistul ar fi încurajat-o să adopte acest stil, contribuind astfel la imaginea sa de cuplu nonconformist. Mai mult, Kanye ar fi vrut să o transforme pe Bianca într-un adevărat sex-simbol, prezentând-o drept „cea mai sexy femeie din lume”.