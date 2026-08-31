Bonnie Blue a născut. Primele imagini cu actrița porno care s-a lăudat că a făcut sex cu peste 1.000 de bărbați în doar 12 ore

Bonnie Blue, actrița porno care s-a lăudat că a făcut sex cu peste 1.000 de bărbați în doar 12 ore a născut. Aceasta a devenit prima dată mamă chiar în spitalul în care prințesa Kate Middleton i-a adus pe lume pe cei trei copii ai săi, George, Charlotte și Louis. Primele imagini de după intervenție au fost date publicității.

Foto: Instagram/TikTok

Starleta porno a născut prin cezariană în Spitalului St. Mary’s din Londra și a publicat primele imagini cu bebelușul. Aceasta a mărturisit în trecut că nu a reușit să rămână gravidă cu fostul ei partener, însă acum se bucură de statutul de mamă.

Bonnie Blue a născut

Bonnie Blue, controversata creatore de conținut pentru adulți, a dat vestea cea mare pe pagina sa de Instagram. Pe numele său real Tia Billinger, a anunțat că micuțul este sănătos. Aceasta declarase pentru publicația Metro că va naște la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, însă intervenția de cezariană a avut loc în aceste zile.

În videoclipul postat pe pagina sa de Instagram actrița porno arată imagini încă din momentul în care a aflat că este gravidă, până la momentul în care își ține copilul în brațe.

Copilul este sănătos

Ulterior, Bonnie Blue a postat pe pagina ei de TikTok un video în care stă pe toaletă, mănâncă o felie de pâine prăjită și bea Pepsi, în timp ce vorbește despre starea bebelușului și experiența sa în cadrul nașterii.

„Bebelușul e aici. Copilul e bine. Am născut un copil, sunt bine, am făcut o cezariană, bebelușul e super, super sănătos și da, stau pe toaletă. Mă duc acasă mai târziu, a fost dureros, dar nu atât de rău pe cât credeam”, a spus ea pe TikTok.

Bonnie le-a dat și altor proaspete și viitoare mămici câteva sfaturi, cum ar fi să cumpere mai multe perechi de chiloți decât crezi că ai nevoie, precum și să accepte laxativele recomandate de medic. Ea explică și faptul că intenționează să hrănească cu lapte praf bebelușul.

Anunțul sarcinii a venit într-un mod controversat

Starleta porno și-a anunțat sarcina într-un mod controversat. Aceasta le-a spus urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că este gravidă în luna februarie, la doar câteva săptămâni după c a făcut sex cu peste 400 de bărbați. Anul trecut, Bonnie a vorbit deschis despre posibilitatea de a deveni mamă, explicând că a încercat să aibă un copil cu fostul ei soț.

„Am încercat să rămân însărcinată ani de zile cu fostul meu partener și m-am chinuit foarte, foarte mult și a trebuit să apelez la fertilizarea in vitro. Așa că mi-aș dori să pot spune că aș putea rămâne însărcinată, însă nu sunt în poziția în care aș putea rămâne însărcinată pe cale naturală”, a declarat actrița, conform publicației Mirror.