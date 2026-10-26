Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”

La opt luni de la moartea sa, survenită pe 19 februarie 2026 din cauza sclerozei laterale amiotrofice (ALS), memoriile actorului Eric Dane, intitulate My Book of Days: A Memoir in Moments, pe care le-a scris înainte de a se stinge din viață, vor fi publicate pe 3 noiembrie 2026 și oferă o perspectivă sinceră asupra carierei, luptelor personale și relației cu familia sa.

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Povestea actorului, spusă în cuvintele lui

Potrivit publicației People, fosta soție a lui Eric Dane, actrița Rebecca Gayheart, Eric Dane a fost inițial reticent în a vorbi deschis despre dependența de alcool și droguri. Totuși, aceasta consideră acum că decizia lui de a-și așterne experiențele pe hârtie a fost una valoroasă, deoarece le oferă fiicelor lor, Billie și Georgia, șansa de a-l cunoaște dincolo de imaginea publică, ca om.

După diagnosticul de ALS, actorul și-a concentrat energia asupra familiei și a încercat să petreacă cât mai mult timp alături de fiicele sale. Prânzurile în oraș, serile de film, ascultatul muzicii preferate pe vinil și jocurile de familie au devenit parte din rutina lor.

Rebecca Gayheart a mărturisit că perioada a fost una extrem de dificilă, marcată de teamă și incertitudine, însă a scos la iveală și puterea remarcabilă de care Eric Dane a dat dovadă până la final.

„Am încercat să rămânem prezenți în ciuda fricii, frustrării și incertitudinii noastre”, spune Gayheart. „A fost cu adevărat o experiență epuizantă și sfâșietoare, dar ne-a arătat în fiecare zi puterea lui extraordinară, iar pentru fete și pentru mine a fost cu adevărat minunat să fim martori la asta”.

În carte, actorul vorbește și despre dependența sa, dezvăluind că a ajuns de cinci ori la dezintoxicare în perioada în care făcea parte din distribuția serialului Grey’s Anatomy. El își amintește că producătoarea Shonda Rhimes i-a oferit sprijin în repetate rânduri atunci când problemele sale au devenit evidente pentru cei din jur.

De ce a părăsit Eric Dane serialul-fenomen „Anatomia lui Grey”

Eric Dane abordează și plecarea sa din celebrul serial medical în 2012. Deși recunoaște că problemele legate de dependență au avut un impact asupra parcursului său profesional, actorul susține că adevăratul motiv al eliminării personajului Mark Sloan ar fi fost unul financiar. Acesta a scris că popularitatea personajului nu a fost suficientă pentru a justifica costurile tot mai ridicate asociate contractului său.

Memoriile se concentrează și asupra rolului său de tată și a relației speciale pe care a continuat să o aibă cu Rebecca Gayheart după despărțire.

Deși au divorțat, cei doi au rămas apropiați și au continuat să își crească împreună fiicele. Diagnosticul de ALS i-a apropiat și mai mult într-o perioadă în care starea de sănătate a actorului se deteriora treptat.

Eric Dane s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, înconjurat de familie și de cei dragi. Prin My Book of Days: A Memoir in Moments, actorul lasă în urmă o mărturie sinceră despre viața sa, despre provocările prin care a trecut și despre oamenii care au însemnat cel mai mult pentru el, oferind cititorilor o imagine autentică a omului din spatele rolurilor care l-au făcut celebru.