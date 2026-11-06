Eva Longoria, apariție spectaculoasă într-o rochie roșie la Paris

Actrița Eva Longoria (51 de ani) a făcut senzație joi seară, la cea de-a 15-a ediție a Galei Global Gift, organizată la Paris, la hotelul Four Seasons George V. Vedeta, care deține o avere de 80 de milioane de dolari, a ales o rochie roșie spectaculoasă, creație a designerului Gaurav Gupta, intitulată Solar Sequin Gown. Modelul fără bretele, mulat pe corp, a avut un decolteu în formă de inimă și o crăpătură foarte înaltă pe picior.

Eva Longoria a purtat o rochie semnată de Gaurav Gupta Foto: Profimedia

Croiala asimetrică și materialul decorat cu paiete au dat ținutei un aer îndrăzneț. Sandalele aurii au întregit apariția, iar bijuteriile cu diamante de la APM Monaco au adăugat un plus de strălucire. Actrița a purtat un colier la baza gâtului, cercei asortați, brățări și inele. Părul brunet a fost prins într-o coafură elegantă, iar machiajul a mizat pe tonuri calde și buze lucioase.

Eva Longoria, implicată într-o fundație care sprijină familiile vulnerabile

Dincolo de apariția de pe covorul roșu, Eva Longoria s-a implicat de peste zece ani în activitatea fundației Global Gift, al cărei președinte onorific este. Organizația sprijină copiii, femeile și familiile vulnerabile, afectate de sărăcie sau boli.

Gala de la Paris a reunit invitați din lumea divertismentului și a inclus o cină, momente artistice și o licitație caritabilă. Fondurile strânse în cadrul evenimentului susțin proiectele fundației și programele destinate persoanelor aflate în situații dificile.

În septembrie, actrița a participat, alături de alte 50 de femei, la o campanie de patru zile în Spania, în urma căreia organizatorii au strâns aproximativ 151.000 de dolari pentru fundație. Inițiativa a pus în prim-plan solidaritatea și sprijinul acordat comunităților vulnerabile.

Longoria și-a folosit notorietatea pentru a promova cauze umanitare și proiecte dedicate femeilor și copiilor. Publicul o cunoaște mai ales pentru rolul Gabrielle Solis din serialul „Neveste disperate”, care i-a adus popularitate internațională. Pe lângă actorie, vedeta a lucrat ca producătoare și regizoare și a dezvoltat proiecte de televiziune și film.