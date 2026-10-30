Face reclamă la un magazin alimentar, dar nu știe să deosebească ceapa de praz! Ce vedetă s-a făcut de râs?

O vedetă a ajuns în centrul atenției pe rețelele sociale după o gafă amuzantă făcută într-o reclamă pentru un serviciu de livrare a produselor alimentare. Despre ce cântăreață e vorba?

Foto: Profimedia

Cheryl Cole, o cântăreață britanică, a confundat un praz cu o ceapă verde în timp ce le prezenta fanilor cumpărăturile ei alimentare. Într-un video publicat pe Instagram, vedeta a prezentat produsele comandate de la Tesco, iar, la un moment dat, a spus că ei nu îi poate lipsi niciodată din bucătărie morcovul și ceapa verde. Numai că leguma pe care o ținea în mână era, de fapt, un praz, nu ceapă!

Internauții au observat imediat confuzia și au luat cu asalt secțiunea de comentarii. „Asta nu este ceapă verde, draga mea, este praz!”, a scris un fan de-ai ei, în timp ce altcineva a glumit pe seama situației: „Cine nu are nevoie de un morcov și de o ceapă verde, în timp ce ține în mână un morcov și un praz? Doar Cheryl!”.

Foto: Profimedia

Nici reprezentanții serviciului de livrat nu au ratat ocazia de a intra în jocul glumelor. „Dacă Chezzy spune că este ceapă verde, atunci ceapă verde este!”, au răspuns aceștia, transformând gafa într-un moment savuros al campaniei publicitare.

Reclama nu a fost făcută gratis, evident, cântăreața fiind plătită cu aproximativ 500.000 de lire sterline pentru publicitatea – eronată! – făcută. Mai mult, apariția ei publică face parte din planul ei de revenire în lumina reflectoarelor, după o perioadă îndelungată de absență.

Cheryl se pregătește și pentru o nouă etapă în cariera sa de televiziune, urmând să fie jurat în sezonul din 2027 al emisiunii „The Voice UK”. Noul ei proiect reprezintă revenirea pe micul ecran după tragedia care i-a schimbat viața – moartea fostului ei partener de viață, Liam Payne. Ce păcat, însă, că a revenit în prim plan cu o gafă, nu?