Fiul lui Arnold Schwarzenegger, rezultat spectaculos la debutul profesionist în culturism! Pe ce loc s-a clasat Joseph Baena

Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, a bifat o nouă etapă importantă în cariera sa sportivă. Tânărul în vârstă de 29 de ani a debutat la nivel profesionist în culturismul natural și a reușit să se claseze în primele cinci locuri ale categoriei sale.

Fiul lui Arnold Schwarzenegger este campion la culturism Foto: shutterstock

Unde s-a desfășurat competiția

Competiția a avut loc în cadrul INBA PNBA Pro/Am World Cup, desfășurată în El Segundo, California. Joseph a concurat la categoria Classic Physique Open și a încheiat concursul pe locul cinci, un rezultat de care s-a declarat extrem de mândru.

Sportivul a împărtășit experiența cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale, unde a publicat imagini și videoclipuri de la eveniment, inclusiv din rutina sa de prezentare de pe scenă.

„Acesta a fost debutul meu în PNBA și am reușit să intru în top 5. Sunt extrem de mândru de mine”, a spus Joseph într-un videoclip postat după competiție.

A treia competiție din cariera sa

Deși este fiul unuia dintre cei mai cunoscuți culturiști din istorie, Joseph Baena este la început de drum în competițiile de profil. Evenimentul din California a reprezentat doar a treia participare oficială a sa la un concurs de culturism.

Tânărul a mărturisit că a observat o evoluție importantă față de aparițiile sale anterioare și că experiența l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce trebuie să îmbunătățească pe viitor.

„Am arătat mult mai bine decât data trecută. A fost o zi foarte emoționantă și o experiență incredibilă. Obiectivul meu era să intru în top 5 și am reușit”, a explicat acesta, conform People.

Joseph a mai precizat că s-a pregătit în mare parte fără un antrenor personal, însă a beneficiat de sfaturile oamenilor apropiați și ale tatălui său, pe care îl consideră o sursă importantă de inspirație.

Arnold Schwarzenegger, cel mai bun partener de antrenament

Pasiunea lui Joseph Baena pentru culturism a început în timpul facultății, când a devenit interesat de fitness și de un stil de viață sănătos. Într-un interviu acordat revistei GQ, el a povestit că Arnold Schwarzenegger a avut un rol esențial în apropierea sa de acest sport.

„Tatăl meu mi-a oferit enciclopedia de culturism. Am început să o răsfoiesc pentru a învăța mai multe despre antrenamente și dezvoltarea musculaturii. Așa m-am îndrăgostit de ridicarea greutăților și de tot ce înseamnă stil de viață sănătos”, a declarat Joseph.

De altfel, fiul actorului a spus în repetate rânduri că Arnold Schwarzenegger este „cel mai bun partener de antrenament”, cei doi fiind surprinși în numeroase rânduri pregătindu-se împreună la celebra sală Gold's Gym din California.