7 ani fără Leo Iorga. Ultimele lui cuvinte pentru familie: „Tati vă iubește!” Și-a ales singur mormântul din Bellu, în anul morții

La șapte ani de la trecerea în neființă a marelui artist Leo Iorga, fiul cel mare, Edy, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre dorul teribil de părintele său. Ne-a dezvăluit și care au fost ultimele cuvintele ale solistului pentru familia care i-a fost aproape, până la sfârșitul survenit pe 2 noiembrie 2019, în nedreapta luptă cu o boală nemiloasă, cancerul de plămâni.

1/4 Edy Iorga, fiul solistului, a făcut parastas de 7 ani pentru tatăl lui, Leo Iorga Foto: Facebook

Paula Iorga, văduva artistului: „Mi-amintesc ultimul lui gest de iubire”

Paula Iorga a postat, pe conturile sociale, un mesaj emoționant, azi, 2 noiembrie 2026, la 7 ani de când Leo Iorga a părăsit această lume, amintind chiar și de ultimul lui gest de iubire:

„Mi-amintesc ultimul tău gest de iubire: „Mănânc pentru tine felia asta”, apoi s-a așezat tăcerea care a spulberat toată speranța. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească si să te pomenească în Împărăția Lui!”.

Ultimele cuvinte ale lui Leo Iorga pentru familie: „Tati vă iubește”

Iar fiul lor, Edy Iorga, ne-a vorbit despre dorul de tatăl pe care l-a divinizat. Ne-a dezvăluit și care au fost ultimele cuvinte ale lui Leo Iorga, de pe patul de spital, și pe care nu le va uita niciodată:

„Tati vă iubește!" Acestea au fost ultimele cuvinte pe care ni le-a spus cu greu, cu doar câteva zile înainte... Nu am știut că era ultima dată când ne întâlnim...Odihnește-te în pace, tata!

Am făcut și un parastas de 7 ani, cu mâncare, cu câteva persoane care l-au iubit, am împărțit pachete la cimitir, la Bellu, unde a fost înmormântat. Mi-e tare dor de el. Mai ascult la radio piesele lui, cea mai difuzată este „Mă voi întoarce””, ne-a declarat Edy Iorga, exclusiv pentru Click!

„Tata și-a ales singur groapa, în cimitirul Bellu”

De la Edy Iorga am aflat și că locul de veci, din cimitirul Bellu, a fost cumpărat de Leo Iorga, în anul decesului. Simțea că nu mai are putere să lupte cu boala, după 9 ani de operații și de tratamente chinuitoare:

„Tata și-a ales singur groapa, cu câteva luni înainte de a muri, a ales un mormânt de pe Aleea Scriitorilor, lângă al lui Mihai Eminescu. A plătit ca să facă un cavou pentru toată familia. Ca o coincidență stranie, tata a murit de-abia după ce a aflat că este gata cavoul!”.

Ultima fotografie cu soția și cu cei doi fii a fost realizată la Arenele Romane

Pe 20 septembrie 2019, cu o lună și jumătate înainte de a părăsi această lume, Leo Iorga a primit „Discul de platină”, la ultimul său concert, susținut la Arenele Romane, din București, în fața unui public, care l-a aplaudat minute în șir. Tot în acea seară de poveste, a fost realizată și ultima lui fotografie cu soția și cu cei doi copii, Edy și Paul:

„Totul s-a întâmplat într-un mod interesant. Până şi cariera şi-a încheiat-o apoteotic, având în vedere că la concertul de la Arenele Romane el a primit discul de platină.

A fost fix ultima sa apariţie în care şi-a primit premiul şi a putut să îşi ia «la revedere» de la cei care îi iubesc muzica. Pentru acel moment ne-am pregătit destul de mult. A trebuit să îl iau pe tata din spital şi să îl aduc pe scenă. Ne-am pregătit cu tot ce trebuia în cazul în care i s-ar fi făcut rău”, a mai menționat Edy Iorga, exclusiv pentru Click!