 „Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
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„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme

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Tudor de la Fly Project și-a îngrijorat fanii după transformarea sa fizică. Artistul a slăbit foarte mult, iar urmăritorii săi au intrat la bănuieli și au luat în considerare cele mai negre scenarii. Cântărețul a explicat ce s-a întâmplat.

Tudor de la Fly Project.
Tudor de la Fly Project. Foto: Instagram

Într-o perioadă, Tudor s-a confruntat cu kilogramele în plus, așa că a luat decizia de a face o schimbare. Momentul în care a realizat că trebuie să se schimbe a fost în perioada pandemiei.

Cât a slăbit Tudor de la Fly Project

Transformarea a fost atât de mare încât fanii de pe rețelele de socializare au crezut că acesta suferă de o boală. Tudor de la Fly Project a avut aproape 104 kilograme și a reușit să slăbească peste 40 de kilograme. În același timp, artistul susține că și rudele și prietenii au rămas șocați de transformare și era de nerecunoscut.

„Aveam prieteni, aveam rude care ne scriau. Nu mie îmi scriau, ci Anei. Ne-am întâlnit cu niște prieteni în Amsterdam. Ultima oară când ne văzuserăm, eu aveam vreo 83 de kilograme. Când ne-am reîntâlnit, Cristina nu m-a recunoscut. A trecut pe lângă mine ca să o pupe pe Ana. Am zis: „OK, întâi fetele se salută între ele”. După aceea s-a întors și a zis:”Băi, ești nebun? Nu te-am recunoscut”.

Se vedea pe fața ei că, săraca, nu știa cum să mă întrebe: „Băi, ești bine?”. I-am spus că sunt bine. Eu mă simțeam foarte bine atunci. Mă simțeam cel mai sănătos din toată viața mea. A fost cea mai sănătoasă perioadă a mea. Doar că arătam nasol, foarte nasol. Și îmi aduc foarte bine aminte, aproape zi de zi, pentru că m-am uitat în amintirile acelea de pe Facebook. Doamne, da, arătam nasol! Nici nu mă recunoșteam”, a mărturisit Tudor de la Fly Project pentru cancan.ro.

Fanii lui au crezut că este grav bolnav

Tudor de la Fly Project a declarat că a rămas șocat de unele comentarii lăsate de oameni pe platformele de socializare. Fanii au crezut că acesta este grav bolnav, iar artistul nu a putut trece cu vederea.

„Doamne ferește, ce oameni! Era unul… Eu nu o să uit niciodată comentariul ăla. Gândește-te tu, la tine, așa. Mă uitam la o fotografie cu mine și unul dintre comentarii era atât: „Cancer?” Băi, cum să scrii așa ceva? Cum să-ți iasă așa ceva din cap? Eu scriu, dar dacă omul ăla chiar are probleme? Tu îți dai seama că… De fapt, nu îți dai seama, că de-aia scrii, de-aia ești prost. Da, nu îți dai seama.Iertați-mă pe mine! Eu nebun”, a mai completat cântărețul.

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