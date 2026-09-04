Cât a ajuns să coste un plin. Fostul iubit al Ramonei Olaru: „Mi se pare exagerat”

Prețul carburanților continuă să stârnească reacții, iar Steve Ant, fostul iubit al Ramonei Olaru, și-a exprimat nemulțumirea într-un videoclip publicat pe Instagram. Acesta a povestit, din mașină, cât a ajuns să plătească pentru un plin și s-a declarat șocat de suma de pe bon.

Steve Ant Foto: Instagram

Steve a alimentat cu motorină, iar costul total al plinului a ajuns la 737 de lei. Prețul de aproximativ 11 lei pentru un litru de motorină l-a făcut să reacționeze imediat.

„11 lei litrul? Pe bune?”

Vizibil surprins de suma plătită, Steve nu și-a ascuns nemulțumirea. Acesta a vorbit despre prețul carburantului și a mărturisit, în glumă, că nici măcar nu știe cum să privească factura.

„Băi, ați înnebunit la cap? 11 lei litrul? Pe bune? Deci parcă nu-mi vine să dau factura contabilei, vreau să o fac tablou, să o pun pe perete să mă uit la ea”, a spus fostul iubit al Ramonei Olaru, în videoclipul publicat pe Instagram.

Acesta și-a amintit și de perioada în care motorina costa mai puțin și s-a întrebat cât de mult au crescut prețurile.

„Cât s-a scumpit, frate? What's happening, people?”, a continuat el.

Steve Ant ia în calcul o mașină electrică

Costul plinului l-a făcut pe Steve să ia în calcul inclusiv schimbarea mașinii. Acesta a recunoscut că prețul actual al carburantului i se pare prea mare și a sugerat că poate a venit momentul să treacă la o alternativă electrică.

„Mi se pare cam exagerat. Mi se pare că a venit momentul să luăm o mașină electrică”, a concluzionat acesta.

Reacția sa a fost una spontană, filmată chiar din mașină, în momentul în care vorbea despre suma achitată pentru prețul motorinei. Ce l-a surprins cel mai mult a fost diferența pe care o resimte față de perioada în care un litru de carburant costa în jur de 9 lei, după cum a remarcat chiar el.