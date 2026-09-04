 Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul
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Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul

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Anda Maria a avut un sfârșit tragic, vârsta de doar 14 ani. Aceasta a ajuns la spitalul din Novaci în stare gravă, cu o branulă la mână. Fata primise tratament intravenos acasă pentru pneumonie, însă lucrurile s-au înrăutățit. 

Anda Maria, adolescenta de 14 ani moartă în spitalul din Novaci.
Anda Maria, adolescenta de 14 ani moartă în spitalul din Novaci. Foto: Facebook

Adolescenta era fată de profesor. Moartea Andei Maria a șocat o întreagă comunitate. Sora sa geamănă a transmis un mesaj dureros în urma tragediei. 

Cine este Anda, adolescenta care a murit pe patul de spital

Anda Maria este fiica profesorului de sport Dan Panduru de la Liceul Tehnologic Baia de Fier. Aceasta era una dintre cele două surori gemene și urma să înceapă de luni clasa a IX-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, scrie publicația locală gorjeanul.ro.

Fata ajunsese la spital joi seara, în jurul orei 21.30. La scurt timp, ea a intrat în stop cardio-respirator. Medicii s-au chinuit timp de aproximativ două ore și jumătate să-i salveze viața, însă trupul adolescentei a cedat.

Mesajul dureros transmis de sora adolescentei

Moartei Andei Maria a provocat o durere uriașă în familia acesteia. Ștefi, sora geamănă, a lăsat un mesaj în urma tragediei.

Am venit pe lume împreună, dar viața ne-a despărțit prea devreme. O parte din mine a plecat odată cu tine, sora mea! Vei rămâne cu mine pentru totdeauna în inima mea, în fiecare amintire și în fiecare zi în care îmi va fi dor de tine!”, a scris Ștefi pe rețelele de socializare.  

De asemenea, vestea morții adolescentei a șocat întreaga comunitate din Gorj. Cei care au cunoscut familia fetei au transmis mai multe mesaje de condoleanțe.

O tristețe fără margini s-a așternut peste comunitatea noastră în Novaci/Gorj, adusă de o veste ca un trăznet, în dimineața aceasta. Anda Maria, una din gemenele lui Ionela și Dan Panduru (Babău), a plecat în veșnicie la doar 14 ani. Am împărtășit multe momente împreună și vreau să știe că le suntem alături în marea lor durere, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucrul, cu o simplă rugăciune”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook.

Familia era cunoscută în comunitate, astfel că mesajele nu s-au oprit aici.

„Uneori, cuvintele sunt prea mici pentru o durere atât de mare. Un suflet tânăr și frumos a plecat mult prea devreme dintre noi.

Rămân în urmă lacrimi, amintiri și o familie cu inimile sfâșiate. Dumnezeu să îi așeze sufletul în lumină și să ofere putere părinților și tuturor celor care au iubit-o.

Odihnește-te în pace, suflet frumos! Prea tânără pentru a pleca, prea iubită pentru a fi uitată. Sincere condoleanțe familiei îndurerate!” a transmis Casa funerară Eden.

„Este o tragedie care ne lasă fără cuvinte”

Comunitatea Băieșenilor a transmis un mesaj pentru familia profesorului.

„Cu inimile frânte și cu o adâncă durere în suflet, comunitatea băieșenilor se alătură întregii familii a Domnului Profesor Dan Panduru în aceste momente de cumplită și de neînțeles încercare, pricinuită de plecarea mult prea devreme din această lume a iubitei lor fiice, la vârsta de numai 14 ani.

Este o tragedie care ne lasă fără cuvinte și ne umple sufletele de o tristețe profundă. Gândul că luni ar fi trebuit să pășească cu emoție și speranță în prima ei zi de liceu, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, îmbrăcată în uniforma de boboc și pregătită pentru un nou capitol al vieții, ne cutremură pe toți.

Destinul a vrut însă ca ea să devină un înger mult prea devreme, lăsând în urmă un gol imens și o durere de nemărginit.Suntem alături de Domnul Profesor și de întreaga sa familie cu gândurile noastre cele mai pioase, rugându-ne ca Bunul Dumnezeu să le ofere puterea, alinarea și sprijinul necesar pentru a purta această cruce grea.

Sincere condoleanțe! Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină, iar pe cei rămași să-i mângâie și să-i întărească. Cu profund regret!”, au transmis reprezentanții comunității, conform publicației locale menționate

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