 Ce i-a răspuns Ramona Gabor unei femei care i-a spus „să nu uite de unde a plecat”: „Reinventarea nu este falsitate”
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Ce i-a răspuns Ramona Gabor unei femei care i-a spus „să nu uite de unde a plecat”: „Reinventarea nu este falsitate”

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Ramona Gabor, una dintre cele mai cunoscute vedete românești, a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimii ani, după ce o urmăritoare i-a transmis să nu uite de unde a plecat. Mesajul primit în mediul online a determinat-o pe sora Monicăi Gabor să vorbească despre evoluție și despre dreptul fiecărui om de a-și construi viața pe care și-o dorește.

Ramona Gabor.
Ramona Gabor. Foto: Instagram

Ramona Gabor a părăsit România în urmă cu aproximativ 15 ani și s-a mutat în Dubai, unde și-a construit un nou parcurs profesional și s-a implicat în antreprenoriat.

De-a lungul timpului, vedeta și-a schimbat stilul de viață și și-a construit o carieră departe de țară, însă a rămas activă în mediul online, acolo unde le povestește celor care o urmăresc despre proiectele și momentele importante din viața sa.

Mesajul primit de Ramona Gabor 

Recent, una dintre urmăritoarele sale i-a transmis un mesaj simplu, dar care a determinat-o pe Ramona să ofere un răspuns amplu: „Nu uita de unde ai plecat”. Vedeta a ales să privească afirmația din perspectiva evoluției personale și a explicat că este important să îți amintești trecutul, dar nu trebuie să rămâi prins în el.

„A nu uita de unde ai plecat nu înseamnă că trebuie să rămâi blocat în trecut. Înseamnă doar să recunoști drumul pe care l-ai parcurs”, a transmis Ramona Gabor.

„Ai acum dreptul să îți faci viața exact cum îți dorești”

Sora Monicăi Gabor a continuat mesajul și a vorbit despre posibilitatea de a-ți schimba viața atunci când nu mai ești mulțumit de omul care ai fost. În opinia sa, fiecare persoană are dreptul să aleagă ce fel de om vrea să devină și să își construiască propriul drum.

„Dacă nu ești mulțumit de persoana care erai în trecut, ai acum dreptul să îți faci viața exact cum îți dorești”, a mai spus Ramona Gabor.

Vedeta a pus accent și pe ideea de reinventare, despre care consideră că nu trebuie confundată cu falsitatea. Pentru Ramona, schimbarea reprezintă o etapă firească a dezvoltării personale și o alegere de a evolua.

„Reinventarea nu este falsitate, este evoluție. A te schimba nu înseamnă că uiți cine ești, ci că alegi să crești”, a transmis aceasta.

Ramona Gabor: „Nu ai nevoie de validarea altora”

La final, Ramona Gabor a vorbit și despre nevoia de validare din partea celor din jur. Vedeta consideră că transformarea personală nu ar trebui să depindă de aprobarea altor persoane, ci de propria dorință de a deveni o versiune mai bună a ta.

„Nu ai nevoie de validarea altora pentru a deveni o versiune mai bună”, a mai spus sora Monicăi Gabor.

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