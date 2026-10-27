Conacul lui Cornel Dinu, scos la vânzare. Pe ce sumă este dată proprietatea de vacanță care poartă numele nepoatei sale

Una dintre proprietățile care îi aparțin lui Cornel Dinu a fost scoasă la vânzare. Situată în Sinaia, stațiunea cunoscută pentru peisajele sale montane și piața imobiliară exclusivistă, vila transformată în pensiune este disponibilă pentru vânzare.

Foto: Facebook

Cât valorează conacul de vacanță

Potrivit Cancan, la 78 de ani, Cornel Dinu rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc. Fost jucător, antrenor și oficial al clubului Dinamo, „Procurorul”, așa cum este supranumit, a investit de-a lungul timpului și în domeniul imobiliar. Una dintre proprietățile sale de suflet se află la Sinaia, locul pe care l-a gândit ca un refugiu departe de agitația marilor orașe.

În trecut, fostul fotbalist a declarat că terenul pe care a fost ridicată construcția a fost cumpărat cu aproximativ 20 de dolari pe metru pătrat, investiție care s-a dovedit inspirată odată cu creșterea valorii zonei.

În timp, casa de vacanță a fost transformată în pensiunea „Casa Natalia”, nume ales în onoarea nepoatei sale, fiica lui Cornel Dinu Jr. și a soției acestuia, Alexandra. Proprietatea a funcționat în circuitul turistic și a fost promovată inclusiv pe platforme de rezervări și în ofertele de cazare din stațiunea montană.

Acum, imobilul își caută un nou proprietar. Conform anunțului publicat pe o platformă imobiliară, pensiunea este oferită spre vânzare pentru 585.000 de euro.

Cum arată proprietatea

Casa Natalia dispune de o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de 2.182 de metri pătrați. Imobilul cuprinde șase camere, fiecare cu baie proprie, un living spațios cu șemineu, zonă de dining, bucătărie complet utilată și terasă.

1/4 Conacul este numit după nepoata fostului fotbalist Foto: Imobiliare.ro

Printre dotările menționate în anunț se numără parchetul din lemn masiv, tâmplăria din lemn cu geam termopan și mobilierul realizat din lemn masiv.

În exterior, proprietatea beneficiază de o curte amenajată, locuri de parcare, foișor și spații dedicate relaxării în aerul de munte. Actualii proprietari promovează imobilul atât ca reședință pentru uz personal, cât și ca oportunitate de investiție pentru continuarea activității turistice.

Drama care i-a marcat existența lui Cornel Dinu

În ciuda unei cariere înfloritoare, Cornel Dinu a avut parte de o mare suferință pe plan personal, după pierderea soției sale, Silvia Dinu. Timp de 35 de ani, aceasta i-a fost alături și a reprezentat un adevărat sprijin pentru legenda lui Dinamo. Silvia s-a stins din viață la doar 63 de ani, pe 11 decembrie 2011, în urma problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat.

Timp de mai bine de un deceniu, Silvia Dinu a dus o luptă grea cu o formă severă de diabet zaharat. Starea sa de sănătate s-a agravat ulterior, fiind diagnosticată și cu arterită periferică, ciroză, insuficiență renală și afecțiuni cardiace grave.

„Silvia suferea de arterită periferică, din cauza diabetului, iar leziunile vaselor de sânge erau atât de mari încât amputarea a fost singura soluţie. Problemele ei de sănătate sunt mult mai mari. Suferă de insuficienţă renală şi face dializă, are diabet, ciroză şi nici cu inima nu stă prea bine. Bolile sunt cronice, iar tratamentul nu poate face nici el minuni”, declara prof. Dr. Şerban Brădişteanu.