Cum arăta Cristi Brancu la începutul carierei sale. Ce s-a schimbat după 35 de ani de presă: „Ne-am născut la timp”

Când Cristi Brancu (53 de ani) a debutat, la 18 ani, ziarele se tipăreau cu litere de plumb, interviurile se scriau la mașină, iar pentru a vorbi cu Dan Petrescu trebuia să suni în străinătate.

1/6 Cum arată Cristi Brancu la început de carieră. Ce s-a schimbat în 35 de ani! Foto: click.ro

După 35 de ani de carieră, prezentatorul emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV spune că meseria s-a schimbat cu totul, dar el și-a păstrat bucuria de a munci. Iar când vine vorba despre nostalgii, își amintește de un răspuns primit de la Ștefan Iordache, în ultimul interviu al actorului.

La începuturile carierei, Cristi Brancu mergea pe teren la meciuri și relata de la alegeri. Își amintește și acum cum obținea un interviu într-o vreme în care telefoanele mobile nu făceau parte din viața reporterilor.

„Când am debutat, ziarul era pe plumb, interviurile erau scrise la mașina de scris și făceai teren, nenică! Dacă voiam să fac un interviu, cum am făcut eu cu Dan Petrescu sau cu alte celebrități ale fotbalului, puneai mâna și dădeai telefon pe internațional”,povestește Cristi Brancu.

Cristi Brancu: „A rămas bucuria de a munci”

Entuziasmul acelor ani i-a rămas în memorie. Cristi Brancu spune că el și Dan Negru au ajuns la aceeași concluzie când au vorbit despre începuturile lor în media: „Ne-am născut la timp”.

„A rămas spiritul, a rămas dorința de a face treabă, a rămas bucuria de a munci și, în rest, s-a schimbat cu totul. Dar era o perioadă cu foarte multă poezie, cu foarte mult entuziasm”, își amintește prezentatorul.

Răspunsul lui Ștefan Iordache pe care îl evocă și astăzi

Întrebat ce îi lipsește din perioada debutului, Cristi Brancu își amintește că i-a pus o întrebare asemănătoare lui Ștefan Iordache. Actorul i-a răspuns atunci simplu: „Am doar nostalgia tinereții”.

„Aveam doar 18 ani când am debutat, deci fix 18 ani, așa că era o viață întreagă în față”, spune Cristi Brancu.

Astăzi, vorbește cu bucurie despre familia sa și despre maturitatea câștigată în timp. Iar când se uită la cei 35 de ani de carieră, se gândește la întâlnirea de zi cu zi cu publicul: „Important e că suntem zi de zi aici, că ne vedeți în fiecare zi la Prima TV, după atâția ani de zile și asta, după 35 de ani, chiar înseamnă ceva”, ne-a mai spus Cristi Brancu exclusiv pentru Click!