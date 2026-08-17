De ce a ajuns Larisa Uță pe masa de operații. Ce i-au descoperit medicii: „Mă recuperez”

Larisa Uță a vorbit în ultimele zile despre o problemă de sănătate și despre operația prin care a trecut, fără a oferi însă, inițial, prea multe detalii. După ce și-a îngrijorat fanii, fosta concurentă de la „Survivor România” a dezvăluit cu ce problemă de sănătate s-a confruntat, de fapt, și prin ce intervenție chirurgicală a fost nevoită să treacă.

Sportiva și-a anunțat urmăritorii din mediul online că se confruntă cu o problemă de sănătate și că a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Cu lacrimi în ochi, Larisa Uță le-a transmis femeilor un mesaj important despre necesitatea controalelor medicale regulate, dar și despre modul în care stresul și problemele emoționale își pot pune amprenta asupra organismului.

Ce probleme de sănătate a întâmpinat Larisa Uță

Vedeta a dezvăluit recent că a fost nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală după ce medicii i-au descoperit tumori uterine, care s-au dovedit a fi benigne. În prezent, Larisa Uță se află acasă și se recuperează după operație. Sportiva a precizat că a fost supusă unei histerectomii, intervenție prin care se îndepărtează uterul, și că operația a decurs cu succes.

„A fost o operație de histerectomie. Sunt bine acum, sunt acasă, mă recuperez. Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul „biopsie'. A fost momentul când am înțeles că trebuie să fac această analiză pentru a vedea dacă tumorile din uterul meu sunt cancerigene. Din fericire pentru mine, sunt benigne și nu va trebui să fac niciun fel de tratament. Operația a fost un succes”, a povestit Larisa Uță pe pagina sa personală de Instagram.

O experiență care a marcat-o pe Larisa Uță

Fosta concurentă de la „Survivor România” a mărturisit că experiența prin care a trecut a făcut-o să conștientizeze cât de important este să aibă grijă nu doar de sănătatea fizică, ci și de cea psihică. Larisa Uță a vorbit despre lecția pe care a învățat-o în urma acestei probleme de sănătate și despre efectele pe care stresul le poate avea asupra organismului, chiar și atunci când ai un stil de viață sănătos.

„Ce am înțeles eu din această experiență? A fost că, indiferent dacă ai o viață ca a mea, adică nu fumezi, nu bei, te antrenezi în fiecare zi. Sănătatea ta înseamnă să ai grijă de psihicul tău, să înțelegi că nu poți schimba comportamentul și caracterul oamenilor din jurul tău. Tot acest stres îți poate afecta viața și poți ajunge pe masa de operație. Vreau să promit ceva: din momentul în care pot face exercițiile de recuperare, o să le filmez. O să fie o perioadă de una-două luni în care nu voi putea face niciun fel de exerciții. O să le filmez în detaliu, simplificate, pentru toate doamnele care trec prin aceeași situație ca mine. Aveți grijă de dumneavoastră în continuare”, a mai adăugat ea.

Larisa Uță: „Este un moment foarte greu”

Înainte de a ajunge pe masa de operație, Larisa Uță a ales să vorbească deschis cu urmăritorii săi despre perioada dificilă prin care trecea. Fosta concurentă de la Survivor le-a transmis femeilor care o urmăresc un mesaj important despre grija față de propria sănătate și despre necesitatea controalelor medicale.

„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăririle noastre toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă, se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp”

Sportiva a recunoscut că este un moment greu pentru ea, însă a sperat ca experiența prin care trece să le determine pe cele care o urmăresc să acorde mai multă atenție sănătății și să nu amâne vizitele la medic.

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a declarat Larisa Uță.