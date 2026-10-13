 Marinela Chelaru îi apare în vis soțului ei, la un an de la moarte! Mărturisirea emoționantă: „Îmi cântă piese venite parcă din altă lume”
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Marinela Chelaru îi apare în vis soțului ei, la un an de la moarte! Mărturisirea emoționantă: „Îmi cântă piese venite parcă din altă lume”

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A trecut un an de la trecerea în neființă a inegalabilei actrițe Marinela Chelaru. Exclusiv pentru Click!, soțul îndoliat, Adrian Cula, ne-a vorbit despre dorul imens de femeia care i-a fost alături, la bine și la greu, preț de peste 40 de ani. Ne-a dezvăluit și cum îi apare adesea în vis.  

Marinela Chelaru și soțul ei au fost suflete pereche
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Marinela Chelaru și soțul ei au fost suflete pereche Foto: foto: Facebook

Adrian Cula, soțul Marinelei Chelaru: „Nu o pot uita, e greu să vorbesc despre soția mea la trecut”

Marinela Chelaru și Adrian Cula au fost suflete pereche, și-au fost sprijin, la greu. Decesul femeii iubite a lăsat un gol uriaș în sufletul bărbatului îndoliat. La un an de la dureroasa despărțire, acesta ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre dorul de soție, dar și despre visele în care ea îi apare:

„Marinela rămâne în amintirea mea, nu o pot uita, este foarte greu să vorbesc despre soția mea la trecut. Am făcut recent parastasul de un an, la un local, am avut în meniu și bunătăți care îi plăceau ei.

Mă bucur că o mai văd pe micul ecran, la Național TV încă se difuzează mai vechiul serial „Baronii”, în care ea joacă alături de Adrian Fetecău. Dar o mai văd și în multe filmulețe pe care le-am păstrat sau pe care le găsesc pe Internet. O visez adesea, întotdeauna îmi apare în vis cântând melodii pe care nu mi le mai cântase în realitate, când trăia. Par melodii venite din altă lume, de unde o fi ea. Mă bucur însă că întotdeauna este veselă, niciodată nu este tristă. Poate că e bine, acolo unde e”.  

Cum s-au cunoscut: „Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”

Actrița povestea, într-un interviu pentru Antena Stars, despre debutul poveștii de dragoste cu Adrian, despre relația lor strânsă:

„Eu voiam să mă fac cântăreață, fiind mai tânără, mă duceam la cluburile astea de tineret. M-am dus la un club undeva la Universitate, și acolo băieți mulți, fete (…) îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat.  Dacă e iubire… Nu pot să îl iei trei ani şi gata.

Marinela Chelaru avea numai 20 de ani când s-a măritat

Ce lege e asta, că după trei ani…? Eşti mai tânăr, nu ştii cum să gestionezi lucrurile. Pe parcurs te cunoşti mai mult. Sunt căsătorită de la 20 de ani. Am trecut şi noi, stai că nu a fost numai miere şi lapte, am trecut prin multe.

Eu am fost cam zăpăcită. Mi-am dorit foarte mult să am familie. Dragoste cu de-a sila nu poţi să faci. La început nu avem experienţă, e firesc să fie ciondăneli. Şi acum mai am crize. Numai că săracul mă suportă, e şi vârsta bineînţeles. El nu spune dacă e gelos. Eu sunt rea, eu sunt geloasă. El e introvertit!”.

Au trecut printr-un divorț, dar s-au împăcat: „Ne certam, mie mi se părea groaznic”

Marinela mai dezvăluia, în acel interviu, și că, la supărare, au decis să divorțeze:

„Am trecut printr-un divorț cu el și ne-am împăcat din nou. Așa e dragostea! Înainte era mai mult respect, mai multă iubire, nu știu, se înțelegeau oamenii mult mai bine, nu făceau din țânțar-armăsar și mergeau înainte. Care a fost motivul divorțului? Nici eu nu mai știu. Ne certam, nu mai știu, ca în orice familie. Mie mi se părea groaznic, cum adică să-mi răspunzi tu mie, să vorbim, să ne certăm, la revedere, nu știu ce…”.

Adrian Fetecău: „Marinela venea la fiecare întâlnire a trupei cu un optimism molipsitor”

La un an de la trecerea în neființă a Marinelei Chelaru, actorul Adrian Fetecău, fostul ei coleg de scenă, în grupul Vouă, a amintit de vremurile în care se distrau copios la filmări:

„Marinela Chelaru, ce actriță! Iată că a trecut ca vântul și ca gândul, un an de când draga noastră Marinela a plecat într-o lume mai bună...Grupul VOUĂ îi datorează enorm, prestațiile ei artistice excepționale consolidând popularitatea trupei.

În afară de numeroasele momente postate pe YouTube de diverse persoane, multe din aceste momente fiind binecunoscute, cum sunt episoadele din sitcomul „Baronii", vă recomandăm un alt sitcom, „Fete de măritat".

„Ne mobiliza și ne făcea să filmăm cu zâmbetul pe buze”

În cele opt episoade, pe care le găsiți numai pe canalul nostru „Compania Teatrală Vouă", Marinela realizează un cuplu de zile mari cu Tudorel Filimon, dând măsura imensului ei talent.

Marinela venea la fiecare întâlnire a trupei cu un optimism molipsitor, care ne mobiliza și ne făcea să repetăm sau să filmăm cu zâmbetul pe buze, oricât de obosiți eram. Doamne, câte ar fi de povestit! Doamne, cum au trecut anii!”, ne-a declarat Adrian Fetecău, exclusiv pentru Click!

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