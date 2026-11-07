Topul destinațiilor de vacanță unde hoții de buzunare te lasă lefter. Avertismentul lui Fabio Niță: „Ți se fură telefonul din mers!” Unde păstrezi portofelul

Solist și vlogger de călătorii, Fabio Niță, care a vizitat peste 150 de țări, a realizat, exclusiv pentru Click!, topul celor mai periculoase zone din lume, unde, într-un moment de neatenție, riști să rămâi fără acte, bani și telefon. Lefter, cum zic românii. Iată însă și destinațiile de vacanță în care te poți plimba liniștit pe stradă, fără grija obiectelor personale.

1/5 Fabio Niță a vizitat peste 150 de țări, cunoaște deja orașele unde acționează hoții de buzunare Foto: click.ro

Recomandări pentru turiști

În călătoriile sale prin lume, Fabio Niță a bifat și vacanțe liniștite, dar și cu mari emoții, în care nu s-a simțit în siguranță:

„China, Japonia și Singapore sunt printre destinațiile în care m-am bucurat de multă liniște, în timp ce Columbia, Brazilia, Mexic, Paris, Barcelona și Roma sunt locurile în care le recomand turiștilor să fie extrem de atenți la hoții de buzunare”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

„În China m-am simțit în siguranță”

S-a simțit relaxat în China, în Japonia și în Singapore, fără teama că cineva îl va lăsa „sportiv”, adică fără acte și bani, și unde hoții de buzunare lipsesc cu desăvârșire:

„În China m-am simțit în siguranță. Supravegherea extinsă, infrastructura modernă și organizarea din marile orașe contribuie la o experiență turistică plăcută. Hong Kong este, de asemenea, o destinație în care vizitatorii se pot bucura de numeroase atracții.

„În Singapore regulile sunt stricte”

Iar Japonia impresionează prin disciplină, respect și responsabilitate. Este o țară în care turiștii se pot plimba liniștiți pe străzi, pot folosi transportul public și pot explora numeroase obiective turistice fără să fie permanent preocupați de bunurile personale.

În Singapore regulile stricte, ordinea și organizarea spațiilor publice fac din această destinație un loc apreciat de turiști”, a menționat solistul pasionat de călătorii. Nici în unele țări arabe nu a fost preocupat de grija portofelului.

Unde s-a temut să iasă pe stradă: „Columbia este o destinație periculoasă”

Iată însă și topul zonelor în care s-a temut să iasă pe stradă, având în vedere rata infracționalității:

„Columbia este o destinație spectaculoasă, însă turiștii trebuie să fie atenți la furturi, în special în anumite zone aglomerate. Cartagena este unul dintre locurile în care este recomandată prudența. Portofelele, telefoanele și obiectele de valoare nu trebuie lăsate la vedere”.

În Brazilia rămâi rapid fără telefon: „Ți-l fură din mers!”

Iar în Brazilia sunt înregistrate cele mai multe furturi de telefoane:

„În Brazilia am văzut cu ochii mei cum un hoț a trecut în viteză cu bicicleta pe lângă un turist și i-a furat telefonul din mână. Totul s-a întâmplat extrem de repede. În anumite orașe și cartiere, furturile de telefoane și smulgerea obiectelor personale reprezintă un risc real. Turiștii trebuie să evite folosirea telefonului la vedere în zone nesigure și mare atenție la persoanele care se apropie prea mult”, spune Fabio Niță, pentru Click!

„În Mexic, mare atenție la bijuterii!”

Fabio Niță ne-a vorbit și despre vacanța petrecută în Mexic, de altfel, o altă destinație care necesită prudență maximă:

„Mexicul este o țară spectaculoasă, însă siguranța diferă foarte mult, de la o regiune la alta. Turiștii trebuie să se informeze înainte de plecare, să evite zonele nerecomandate și să fie atenți la bani, telefoane și bijuterii”.

„Atenție la buzunare, în Paris! Hoții profită de aglomerație!”

Și în romanticul Paris trebuie să fii însă cu ochii-n patru:

„Atenție, la hoții de buzunare! Parisul este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, însă aglomerația din transportul public și din zonele turistice poate favoriza furturile. În special în metrou, în apropierea Turnului Eiffel, la Luvru, și în zonele centrale, turiștii trebuie să își supravegheze permanent bunurile personale.

Hoții profită de aglomerație și de momentele în care vizitatorii sunt distrași de fotografii sau de atracțiile turistice”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

„În Barcelona hoții acționează și în metrou”

Și Barcelona e pe lista neagră a lui Fabio Niță, la categoria vacanță cu risc major să rămâi lefter:

„Barcelona este o destinație superbă, dar și un oraș în care turiștii trebuie să fie foarte atenți la buzunare. În metrou, în autobuze și în zone precum Las Ramblas sau Plaça de Catalunya, furturile pot avea loc foarte repede.

Uneori, hoții acționează în grup, unul distrăgând atenția turistului, iar altul sustrăgându-i portofelul sau telefonul. Recomandarea este să nu păstrezi obiectele de valoare în buzunarele din spate și să ai permanent geanta închisă”.

„În Roma, aveți grijă în gară și în zona obiectivelor turistice”

Iar în Roma, mare atenție în mijloacele de transport, dar și în apropierea zonelor turistice, unde sunt, la un loc, sute de oameni:

„Roma este un oraș impresionant, însă turiștii trebuie să fie vigilenți, mai ales în metrou, autobuze și în apropierea obiectivelor turistice. În zone precum Colosseumul, Fontana di Trevi și gările aglomerate, hoții de buzunare pot profita de neatenția vizitatorilor. Furturile se pot petrece în doar câteva secunde, în special în momentele în care turiștii urcă sau coboară din mijloacele de transport”.

Sfaturile lui Fabio Niță pentru turiști: „Nu păstra toți banii într-un singur loc!”

Indiferent de destinația aleasă, câteva reguli simple te pot ajuta să eviți experiențele neplăcute. Iată sfaturile lui Fabio Niță:

„Ai grijă de portofel și nu păstra toți banii într-un singur loc. Nu purta bijuterii scumpe la vedere. Fii foarte atent când folosești telefonul pe stradă. Nu înmâna telefonul unor necunoscuți care se oferă să îți facă fotografii.

Închide bine geanta și evită să pui acte și bani în buzunarele din spate. Fii atent în metrou, autobuze și în locurile foarte aglomerate. Informează-te despre zonele pe care ar trebui să le eviți înainte de a pleca în vacanță”, a mai precizat Fabio Niță, exclusiv pentru Click!