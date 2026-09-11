 Xonia s-a întors la facultate și are examene! Artista își construiește o nouă direcție profesională: „Niciodată nu e prea târziu”
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Xonia s-a întors la facultate și are examene! Artista își construiește o nouă direcție profesională: „Niciodată nu e prea târziu”

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Xonia traversează o perioadă extrem de aglomerată. Artista își împarte timpul între muzică, facultate, examene și proiectele pe care le pregătește pentru această toamnă.

Xonia s-a întors la facultate și are examene
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Xonia s-a întors la facultate și are examene Foto: click.ro

După ce a studiat baletul, Music Business și actoria, Xonia a decis să se întoarcă la universitate și să se specializeze într-un domeniu complet diferit: counselling, cu materii specifice primului an de psihologie.

Xonia este din nou studentă

Artista recunoaște că întoarcerea la facultate i-a schimbat programul și că nu mai poate ajunge la toate evenimentele mondene la care și-ar dori.

Am așteptat acest moment. Acum nu știu dacă o să pot să ajung la toate evenimentele la care mi-ar plăcea să ajung. Sunt la universitate, sunt studentă, învăț, am examene și nu pot să mă rup ca anii trecuți, dar mă încurc la sfârșitul anului și apoi vedem ce o să ne aștepte la anul”, ne-a declarat vedeta.

Pentru Xonia, însă, nu există un moment nepotrivit pentru a începe ceva nou.

Dar de ce nu? Niciodată nu e prea târziu. Am deja studiile, în primul rând de balerină, în al doilea rând am o diplomă în Music Business, am făcut trei ani de zile în Australia, la universitate. Acum fac din nou o universitate, dar acum online și termin anul ăsta. A fost un curs mai scurt, de terapeut, diplomă de counselling”, ne-a mai spus Xonia.

De ce a ales să studieze psihologia

Xonia spune că noul domeniu a atras-o pentru că este convinsă că omul trebuie să continue să învețe și să se dezvolte indiferent de vârstă.

Este, practic, primul an din psihologie, ca subiecte, ca materie. Și de ce m-am apucat? Pentru că întotdeauna avem ce învăța, întotdeauna putem să evoluăm, întotdeauna putem învăța și consider că asta este un lucru foarte sănătos pentru minte, pentru creier, întotdeauna să ne exersăm și să îi dăm cât mai multe, să-l obosim.”

Vedeta mai are puțin până la finalizarea cursului.

La sfârșitul anului termin. Mai am foarte puțin, sunt la jumătatea drumului”, ne asigură Xonia.

Ar putea continua cu studiile în psihologie

Artista nu a luat încă o decizie definitivă în ceea ce privește viitorul ei academic, însă ia în calcul să continue.

Dacă aleg lucrul ăsta, să merg mai departe, aș merge mai departe în psihologie și aș începe direct în al doilea an. Acum vedem. Nu m-am hotărât încă dacă voi continua mai departe, dar sunt foarte mulțumită și încântată de faptul că, da, am luat decizia să încep acum din nou să învăț”, 

Artistei nu i-a fost deloc ușor să revină la ritmul de student după atâția ani.

A fost destul de greu după atâția ani de zile de la ultima universitate, dar uite că am reușit și faptul că, știi cum e, atunci când îți dorești ceva cu adevărat, poți să faci”, ne-a mai spus ea.

Nu vrea neapărat o carieră în România

Xonia nu consideră noua specializare un simplu plan de rezervă și nici nu se vede, cel puțin deocamdată, profesând în România.

Nu, cu siguranță nu o să profesez acest lucru aici în România. Din contră, e posibil să vreau să fac ceva în Australia cu această acreditare”, ne-a mai convins Xonia.

Artista spune că are deja suficiente calificări și experiență pentru a se putea reprofila dacă va dori vreodată. Iar lista pregătirii sale nu se oprește aici.

La fel și cu actoria, am făcut studii de actorie de când am zece ani, în America, în Australia. Adică nu duc lipsă de educație și, da, nu îmi fac griji de acest lucru. Dar întotdeauna e bine, dacă poți să faci ceva astăzi, să o faci astăzi și să nu aștepți până mâine”, e de părere vedeta.

Xonia nu renunță la muzică

Chiar dacă acum are examene și un program încărcat, muzica rămâne una dintre principalele sale preocupări. Artista lucrează deja la noi piese și pregătește un nou sound pentru toamnă.

Facem muzică, suntem în studio, lucrăm la studio, la George Hora, la Studio 66. De-abia aștept ce pregătim, pentru că suntem în studio în fiecare săptămână, lucrând la ceva anume și de-abia aștept să vedeți ce urmează acum, în toamnă”, mai adaugă Xonia.

Pentru Xonia, însă, toate aceste planuri au la bază aceeași filozofie: să nu amâne lucrurile pe care și le dorește.

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