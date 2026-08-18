A lăsat în urmă agitația orașului și s-a mutat într-un colț de rai! Cum arată casa de vis a unei femei din Munții Albaștri

După o călătorie transformatoare pe Camino de Santiago și o cumpănă medicală, o femeie a ales minimalismul absolut. Pe terenul fiicei sale din Munții Albaștri, Joanne și-a creat un sanctuar din lemn, cu sobă tradițională, baie cu vedere panoramică și multe plante care o înconjoară.

Într-o societate dominată de dorința de a deține case tot mai mari și proprietăți împovărate de credite bancare, Joanne a demonstrat că adevărata libertate se naște din simplitate.

Stabilită în peisajul spectaculos din Blue Mountains (Munții Albaștri), femeia și-a clădit o locuință compactă, atipică și complet adaptată nevoilor sale, găsind echilibrul perfect între confort modern, grădinărit și trai fără datorii.

Munții Albaștri, una dintre cele mai spectaculoase regiuni naturale din Australia, își datorează numele unei iluzii optice create de pădurile întinse de eucalipt.

Lecția de pe Camino de Santiago

Decizia de a se muta într-un spațiu redus a venit în urma a două evenimente de cotitură. După ce a parcurs pe jos traseul de pelerinaj Camino de Santiago și a suferit ulterior o accidentare gravă la locul de muncă, Joanne a înțeles că stilul clasic de viață nu îi mai aducea bucurie.

Întrebată de cei de la „Living Big In A Tiny House” cum a luat naștere proiectul, femeia a povestit că fiica și ginerele său i-au oferit o bucată din terenul familiei.

Fără ipoteci și fără presiunea ratelor lunare, Joanne a putut să își canalizeze toată energia pe amenajarea proprietății, unde îngrijește găini, capre și animale salvate, înconjurată de ferigi arborescente.

„Călătoria pe Camino și întoarcerea acasă m-au făcut să înțeleg că nu am nevoie de toate lucrurile din jur. Trăim într-o luptă continuă în care fiecare vrea o casă mai mare decât a vecinului, însă adevărata fericire vine când scapi de acumulare și alegi simplitatea”, a spus Joanne în videoclipul de pe canalul de Youtube.

Design inteligent fără perdele

Deși dimensiunile căsuței sunt reduse, interiorul a fost compartimentat astfel încât să ofere toate utilitățile unui cămin clasic. Aceasta este o casă modulară gândită în detaliu pentru a îmbina confortul modern cu libertatea unui spațiu adaptabil în timp.

Pasionată de gastronomie, Joanne a integrat o bucătărie complet echipată, cu provizii suficiente pentru câteva săptămâni și zeci de ghivece cu plante.

1/4 Baia Joannei/ sursa captură Youtube

Locul de savurat cafeaua de dimineață a fost ales strategic: orientat direct spre vegetație, fără draperii sau perdele la ferestre, lăsând pădurea să facă parte din decorul camerei.

Locuința beneficiază de o baie luminoasă dotată cu o cadă generoasă cu deschidere panoramică spre flori, un dormitor intim amenajat la mansardă și o zonă de zi separată, încălzită de un șemineu pe lemne.

Acest modul secundar a fost proiectat cu gândul la viitor, putând fi transformat oricând într-un dormitor la parter dacă mobilitatea va deveni o provocare odată cu înaintarea în vârstă.

Sursa Youtube